Mann alvorlig skadet i voldshendelse i Trondheim

– Er utsatt for vold og får behandling av helse. Flere patruljer jobber med forholdet, skrev Trøndelag politidistrikt på meldingstjenesten X klokken 2.42 natt til lørdag. Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 02.09.

Da politiet kom til stedet, fant de en mann med skader i brystet som lå på fortauet. Frivillige på stedet drev med livreddende førstehjelp før ambulansepersonell dukket opp. Vedkommende ble deretter kjørt til St. Olavs hospital.

Innsatsleder Marie Fossen beskriver overfor Adresseavisen skadene som alvorlige og sier det er funnet en kniv i nærheten av hvor den mistenkte ble pågrepet. Skadene på personen som er sendt til sykehus, er forenlige med stikkskader, ifølge innsatslederen.

ifølge politiet er tilstanden til mannen stabil.

Deler av Olav Trygvassons gate sperret av etter hendelsen, og området vil ifølge politiet bli sperret av en god stund. Det var mange folk i området da hendelsen fant sted.

Mannen som er mistenkt, ble pågrepet etter at han først nektet å etterkomme muntlige pålegg, skriver Adresseavisen. Operasjonsleder Trond Hangaas opplyser at patruljen sa at de ville bruke elektrosjokkvåpen dersom han ikke hørte etter, og deretter overga mannen seg og ble kjørt til arrest.

– Det vil bli gjort krimtekniske undersøkelser. Vi har tatt avhør på stedet, men har også ei lang liste med vitner som vi må komme tilbake til. Vi jobber også med å få kartlagt videoovervåking, sier Hangaas.

