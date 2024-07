Drosjeeiere stevner Oslo kommune

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norges Taxiforbund avdeling Oslo er med som partshjelper i stevningen mot Oslo kommune. Drosjeeierne mener det mangler et stort antall hurtigladere i Oslo og frykter lange ladekøer, skriver Dagens Næringsliv.

Gjennom Miljøkravforskriften har Oslo kommune vedtatt at drosjer registrert for inntil ni personer skal være utslippsfrie fra 1. november i år.

Eieren av Bytaxi, Jarle Kanaris, har lenge advart om at det ikke er nok ladere til Oslos drosjer. Nå er han med på søksmålet for å få forskriften kjent ugyldig. Saksøkerne vil også kreve erstatning for tapene de eventuelt påføres ved å stå i ladekø fremfor å kjøre kunder.

Kommunikasjonsrådgiver Catherine Olsen i byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune mener de generelle lademulighetene i Oslo er gode.

– Signaler fra ladeoperatørene som bygger hurtigladere og ladere, er at det kommer flere lademuligheter. I tillegg fortsetter kommunen å bygge ut, sier hun.

Kommunen understreker også at det er etablert en tilskuddsordning til hjemmelading og en ny tilskuddsordning for hurtiglading av elektriske taxier.

