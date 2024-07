Strømproblemer på Svalbard

Problemer med motorene i dieselkraftverkene på Svalbard har ført til at hovedkraftverket i Longyearbyen har blitt satt ut av spill. Sysselmesteren på Svalbard bekrefter til Svalbardposten at han ved to anledninger har innkalt beredskapsrådet for å drøfte situasjonen.

– Hensikten med møtene har vært å skape en felles situasjonsforståelse og å legge til rette for best mulig koordinering mellom aktørene, sier sysselmester Lars Fause til avisen.

Fause har også rutinemessig har orientert regjeringens krisestøtteenhet (KSE) om situasjonen. Dette er en enhet i Justisdepartementet som brukes ved ekstraordinære hendelser og kriser.

Svalbard Energi, som er energileverandøren i Longyearbyen, har nå leid inn spesialister fra Det Norske Veritas for å finne ut hvorfor motorene stopper. Selskapet jobber også med å skaffe reservedeler til kraftanleggene.

