Regjeringen foreslår makspris på drosjer i byene

Nærings- og fiskeridepartementet nå sende ut en ny forskrift på høring der de foreslår å innføre en makspris på taxier når man praier en drosje på gaten eller på en holdeplass, skriver E24.

– Det er dessverre såpass med useriøsitet at vi ser oss nødt til å gjøre dette. God konkurranse er alltid velkomment. Dette vil ta bort useriøse aktører, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Vegard Grøslie Wennesland (Ap).

Forskriften skal ikke gjelde for taxiturer som man bestiller på forhånd med en forhåndsavtalt pris.

Wennesland er ikke redd for at dette vil ødelegge for konkurranse i taximarkedet, men at det vil luke bort de mer useriøse aktørene.

De nye reglene med makspriser skal etter planen kun innføres i ett år.

– Vi må se hva som er riktig og hva som funker. Derfor er det midlertidig – kun et år i første omgang, sier han.

Konkurransetilsynet har tidligere advart mot å innføre maksimalpriser for drosjetransport i Oslo-området, men flere av de tradisjonelle aktørene i bransjen mener derimot at makspris kan være et godt tiltak.

Forslaget som nå sendes ut på høring kommer som en del av budsjettforliket med SV tidligere i år.

