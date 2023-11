Svimlende krav fra taxisjåfører: – Ren svindel

En annen sjåfør krevde 10.490 kroner for en tur fra Gardermoen til Drammen, mens en tredje ville ha 2.500 kroner ekstra for bagasje, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette er blitt mye verre den siste tiden. Flere prøver seg, og det er grunn til å tro at dette har sammenheng med frislippet i taxinæringen i 2020. Vi forsøker så godt vi kan å redusere kostnadene, og da kan vi ikke utbetale slike summer, sier direktør for virksomhetsstyring i Flytoget, Åge Pedersen.

Det er når togene ikke går, ved for eksempel ulykker, at passasjerer kan ta taxi på rekvisisjon fra Flytoget. Da vil Flytoget i ettertid betale taxiregningen. Det er da at flere useriøse aktører prøver seg. Men sjåfører som kommer med usannsynlig høye krav, kan ikke vente å få medhold.

– Jeg sitter med et trettitalls krav fra september som Flytoget ikke kommer til å betale. Mens Oslo Taxi har fastpris til Gardermoen på under 1000 kroner, har enkelte andre sendt krav på over 10.000 kroner for den samme turen, sier han til avisen.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy opplyser at selskapet kun har avtaler med operatører med taksameter.

– Vi mottar av og til fakturaer fra taxioperatører som vi trenger nærmere forklaringer på, skriver han i en epost til avisen.

