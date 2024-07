Vestre åpner for å droppe anbud på luftambulansen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– For regjeringen er det et mål å ha en mest mulig stabil tjeneste, og vi vil derfor utrede muligheten for en direktetildeling av tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

En direktetildeling er et unntak fra den vanlige anbudsprosessen for offentlige anskaffelser – og vil tilsi at staten går i forhandlinger med en foretrukket part de vil inngå avtale med.

Vestre viser blant annet til erfaringene fra Babcocks (i dag Avincis) overtakelse av flyambulansetjenesten fra Lufttransport i 2019. Det oppsto en rekke utfordringer, blant annet knyttet til lønns- og arbeidsvilkår.

– Jeg har gitt de fire regionale helseforetakene i oppdrag å kartlegge hvordan arbeidet med en direktetildeling kan innrettes, og gjennom dette forberede forhandlinger for å vurdere en eventuell direktetildeling av operatøransvaret i ambulansehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dersom kostnadene viser seg å være vesentlig høyere enn nullalternativet, skal det gjennomføres en ordinær anskaffelse, sier Vestre.

Les også: Du skal få kjøpe tjenesten for cirka 10.000 kr hos et sykehus nær deg

Les også: Norske millionærer i Sveits kan få skattesmell

Les også: Dagsavisen avslører: Videoer avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes