Folkeavstemning i Sveits kan gi skattesmell for norske millionærer

Det er Jungsozialistinnen und Jungsozialisten Schweiz (JUSO), Unge sosialister i Sveits, som har tatt initiativet til folkeavstemningen.

Forslaget går ut på å innføre en arveavgift på 50 prosent for formuer over 50 millioner sveitsiske franc, tilsvarende 600 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen har fått bekreftet fra sveitsiske myndigheter at nordmenn som er bosatt og har sin formue i Sveits, vil bli omfattet av endringen, dersom den blir vedtatt. Forslaget innebærer at endringen vil ha tilbakevirkende kraft.

Per i dag er antallet superrike nordmenn med adresse i Sveits trolig over 100, og JUSOs egne tall indikerer at forslaget deres vil omfatte rundt 2000 personer totalt.

Målet med det nye skatteinitiativet er å finansiere landets kamp mot klimaendringer og støtte den økologiske omstillingen av den sveitsiske økonomien.

Nå sendes saken videre til nasjonalforsamlingen, som skal diskutere initiativet og gi en anbefaling – for eller imot forslaget. Men uansett hva politikerne måtte konkludere, så må saken fremmes for nasjonal folkeavstemning ettersom forslaget har fått langt mer enn minstekravet til underskrifter.

En folkeavstemning kan tidligst skje i løpet av første halvår i 2026.

