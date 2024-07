SFO på skole i Trondheim stenges ut uka etter trusler

– Av hensyn til barn og ansattes sikkerhet har vi i dag valgt å stenge SFO, sier byråd for oppvekst og utdanning, Lucie Katrine Eidem (V) i en pressemelding.

SFO ved skolen, som ligger på Moholt i Trondheim, ble først stengt ut onsdag, men kommunen har nå besluttet å stenge den ut uka.

Fra og med neste uke er SFO sommerstengt i tre uker.

Skadeverk, trusler og branntilløp

Bakgrunnen for stengingen er to hendelser ved skolen tirsdag og onsdag denne uken. På tirsdag ble det oppdaget at noen hadde utført skadeverk og framsatt trusler mot skolen. Natt til onsdag var det et branntilløp ved skolen.

Politiet etterforsker sakene.

– Trondheim kommune stenger SFO-tilbudet for å skape ro rundt etterforskningen, sier Eidem.

Skolen sendte tirsdag en melding til foresatte om at de hadde anmeldt «skadeverk med et trussel-innhold», skriver Nidaros.

Politiet vil ikke si noe om innholdet i truslene.

Bevæpnet politi

Ifølge Adresseavisen var det onsdag morgen tre politibiler og fem bevæpnede politifolk til stede ved skolen.

Brannvesenet rykket til skolen i 4-tiden natt til onsdag etter en melding fra naboer om røyk. Da de ankom stedet, oppdaget de kraftig røykutvikling fra inngangspartiet på en av skolens paviljonger.

Politiet tror skolen ble påtent natt til onsdag, opplyser politioverbetjent Marit Johanne Bye i Trøndelag politidistrikt.

På spørsmål om hvorfor politiet er bevæpnet, sa innsatsleder Jomar Sjøhagen at dette er fordi de ser hendelsene i sammenheng.

