Fellesforbundet advarer Støre mot strøminvitasjon fra Høyre

Fagforeningslederen reagerer etter Erna Solbergs kritikk mot Fellesforbundet og at hun mener deres syn på energipolitikken vil føre til at medlemmene mister jobben.

– Det er bare vås fra Solberg. Oppskriften på høyere arbeidsledighet er økte strømpriser, tordner Eggum overfor avisa Nationen, og advarer:

– Arbeiderpartiet bør holde seg langt unna kompromiss med disse folkene.

Under Høyres sommerpressekonferanse inviterte Erna Solberg Arbeiderpartiet til å danne flertall med Høyre – hvis det trengs – for å innlemme EUs fjerde energimarkedspakke i EØS-avtalen, skriver avisen.

Fellesforbundet gikk på sin side i fjor høst inn for at Norge skulle melde seg ut av EUs energibyrå Acer.

– Høyresidens framstilling om at vi er imot samarbeid og handel med Europa er feil. Det vi tydelig sa nei til, er at Acer får mer kontroll over norsk suverenitet over kraftpolitikken, sier Eggum.

