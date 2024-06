Kunsttyven Pål Enger er død, 57 år gammel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Avisaskriver at nær familie er informert om dødsfallet.

Enger spilte et par sesonger på fotballaget til Vålerenga på 1980-tallet, men ble først kjent i 1988 da han stjal Edvard Munchs «Vampyr» fra Munch-museet på Tøyen i Oslo i 1988. Noen måneder senere ranet han en gullsmedbutikk for 4,8 millioner kroner – rundt 11 millioner kroner i dagens verdi ifølge Norges Bank.

Lørdag 12. februar 1994 var Norges øyne rettet mot Lillehammer, der åpningsseremonien i Lillehammer-OL skulle skje samme dag. Imens ranet Enger og medhjelperne Nasjonalgalleriet, der de tok med seg Munchs mest kjente verk – «Skrik». Bildet kom til rette noen måneder senere. Tyveriet vakte internasjonal oppsikt, og Enger ble dømt til seks års fengsel.

Han begynte å male mens han sonet i fengsel, men også etterpå ble han dømt for en rekke tyverier og andre vinnings- og narkotikaforbrytelser. Enger ble dømt til to års fengsel i 2016 for å ha stjålet til sammen 15 kjente kunstverk. Denne saken ble senere gjenopptatt, og Enger fikk redusert fengselsstraff.

