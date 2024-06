Listhaug skryter av Unge Høyre – utfordrer Erna Solberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I helgen vedtok Unge Høyre en strammere asyl- og flyktningpolitikk. Blant annet foreslås det å avslutte mottak av kvoteflyktninger inntil Norge ikke lenger har et «integreringsetterslep».

De ønsker også å legge om dagens asylpolitikk til å heller kompensere tredjeland for å ta imot asylsøkere.

Frp-leder Sylvi Listhaug berømmer vedtaket og utfordrer Høyre-leder Erna Solberg til å støtte Unge Høyre, skriver Klassekampen. Listhaug sier innvandringspolitikk blir et viktig tema for Frp i eventuelle regjeringsforhandlinger neste år.

– Det handler om at vi skal tenke langsiktig på samfunnsutviklingen. Jeg mener vi har et integreringsproblem i Norge som vi må ta fatt i. Det er det som skjer nå, med ungdoms- og gjengkriminalitet, et tydelig tegn på. Det handler også om den økonomiske bærevnen på velferdsordningene våre, sier Listhaug.

Høyre-leder Erna Solberg hadde ikke mulighet til å svare avisen torsdag.

