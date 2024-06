Vedum i kamp mot narkotika – dropper kampen mot sukker

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Man ikke kan avgiftsstyre alt i et land, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Senterpartiet har erklært kamp mot økende narkotikabruk i Norge og vil gi politiet flere virkemidler i kampen.

Men samtidig velger Vedum å styre unna en annen viktig folkehelsekamp: Til tross for tydelige faglige anbefalinger, har saken om en ny sukkeravgift strandet i regjeringen.

Peker på grensehandel

En slik avgift ville gjort det dyrere med godteri, sjokolade og sukkerholdig brus, noe både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener er en god idé.

– Jeg har ikke noe ønske om å innføre nye avgifter. Det gjør det bare dyrere for folk, sier Vedum.

– Du snakker mye om narkotika, men en annen ting som kan være farlig for kroppen, er sukker. Hvorfor er dere så imot en sukkeravgift?

– Det å sette opp kostnadene for folk slår skjevt ut. Og så vil vi ikke ha noen særnorske avgifter på ikke-alkoholholdige drikkevarer. Det er en veldig konkurranseutsatt vare mot svenskehandel, sier Vedum til NTB.

100 år gammel tradisjon

Norge har hatt ulike former for sukkeravgift siden 1922. Men i 2021 ble den fjernet av Solberg-regjeringen.

Bakgrunnen var anbefalinger fra et offentlig utvalg, som ville fjerne sukkeravgiften og erstatte den med en ny helseavgift.

Etter at avgiften på sukker ble fjernet, falt prisene på en rekke sukkervarer.

– Ulike prioriteringer

Før valget i 2021 var tidligere helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, tydelig på at hun ville gjeninnføre sukkeravgiften. Men da hun som helseminister la fram Folkehelsemeldingen i fjor, inneholdt den ingen forslag om sukkeravgift.

Vedum legger ikke skjul på at hans parti ikke ønsker en slik avgift i regjeringen.

– Denne regjeringen har i motsetning til den forrige regjeringen vært skeptisk til å innføre nye avgifter, sier Vedum.

– Så du går altså til kamp mot narkotika, men ikke sukker?

– Svaret på det er ja. Det er ingen tvil om hva jeg er mest bekymret for. Venstre gikk inn for sukkeravgift og kampen mot sukker, men gikk inn for friere hasj. Så det er litt ulike prioriteringer, sier han.

Nasjonalforeningen for folkehelsen: – Veldig skuffet

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen sier hun er veldig skuffet over signalene fra finansministeren.

– Regjeringens eget ekspertutvalg pekte på sukkeravgift på drikke som et av de viktigste tiltakene for å gjøre noe med kostholdet vårt. Forskning og fagmiljøer er helt klare på at det å bruke pris, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å påvirke til sunnere valg, sier hun.

Hun viser til at sju av ti nordmenn har overvekt eller fedme, og at dette bidrar til mye unødvendig sykdom og at folk dør før de bør.

– Regjeringen har ikke innfridd

Gerhardsen råder Vedum til å se på sammenhengene i statsbudsjettet sitt.

– Et fedmefremmende samfunn gir også store helseutgifter. Forebygging bør derfor være høyt på to-do-lista også for finansministeren, sier hun.

Det gjøres i dag for lite for å forebygge overvekt og fedme, mener foreningen.

– Regjeringen har ikke innfridd løfter om skolemat, vi venter fortsatt på et vedtatt reklameforbud for reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn, og nå avlyser altså finansministeren et av de aller viktigste tiltakene som kan gjøre en reell forskjell, sier hun.

PS! Vedum drakk Solo Super på Senterpartiets sommerpressekonferanse tirsdag, en brus uten tilsatt sukker.

