Forsvarstopp vil øve nærmere Russland

Norge har en rekke selvpålagte restriksjoner for å balansere forholdet til Russland i nord – blant annet at det ikke skal foregå militære Nato-øvelser øst for 24. lengdegrad i Finnmark, som går ved Lakselv i Porsanger.

Oberst Jørn Qviller, øverste sjef for Finnmark landforsvar, mener restriksjonene bør revurderes, skriver Klassekampen.

– Sett i lys av dagens situasjon skulle jeg gjerne sett at disse selvpålagte restriksjonene blir revidert, sier Qviller.

Han viser blant annet til at Finland nå er Nato-medlem, og at de ikke praktiserer noen regler for militær avstand til Russland.

– Det er på tide at vi kan øve med våre allierte lenger øst. Vi har behov for å samøve med nære allierte også på den østlige delen av Finnmark. Blant annet vårt skytefelt Halkavarre er aktuelt for mange allierte, sier Qviller.

Han understreker at restriksjonene er politisk bestemt, og at han uttaler seg som sjef for Finnmark landforsvar.

