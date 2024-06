Noman Mubashir slutter i NRK

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er litt vemodig og uvirkelig, men jeg har altså bestemt meg for å slutte i NRK etter 27 år. Det er som å klippe navlestrengen. Jeg har hatt det helt fantastisk i NRK, men nå ønsker jeg å styre hverdagen litt mer selv, sier Noman Mubashir til VG.

Han har ledet flere NRK-programmer opp gjennom årene, blant dem Migrapolis og Sommeråpent.

– NRK har vært utrolig viktig for meg. Jeg tror vi kommer til å være gift resten av livet. Bare at de ga meg sjansen som 22-åring, først til å jobbe i Migrapolis, så til å bli den første nyhetsoppleseren med fremmedkulturell bakgrunn, har hatt enorm betydning for meg, sier han til avisen.

Sist onsdag gjorde han en av sine siste jobber for NRK, som programleder for 50-årsmarkeringen av Oslo Pride som sendes neste lørdag.

Mubashir sier ikke hva som blir neste stopp for ham, men opplyser at han ikke tenker å bytte bransje.

