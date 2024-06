Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regjeringen inngikk jordbruksavtalen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag den 16. mai.

Fredag ble den vedtatt i Stortinget med et flertall bestående av partiene Ap, Sp V, MDG, Rødt, KrF og Pasientfokus. Partiene H, Frp og SV stemte imot.

Avtalen legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner. Det skriver regjeringen på sine nettsider.

Det er også avtalt flere tiltak for å følge opp stortingsmeldingen om økt selvforsyning. Avtalen prioriterer sterk bedring i økonomien for melk, korn og planteprodukter og gir store løft for velferdsordningene og natur, miljø og klima.

