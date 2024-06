Høyesterett behandler musefellesak

Før jul ble en kvinne dømt i Frostating lagmannsrett for å ha brukt en bøtte med vann og frostvæske til å fange og avlive mus i huset sitt på Nordmøre. Musene ble ved hjelp av en bamsemums lokket opp på en roterende brusboks på toppen av bøtta, noe som førte til at de falt ned i bøtta og druknet.

Kvinnen la ut bilde av den hjemmelagde fella i sosiale medier og ble anmeldt av dyrevernorganisasjonen Noah. Politiet mente fellen ikke var en forsvarlig avlivningsmetode av mus og ga kvinnen en bot på 6000 kroner, som hun nektet å vedta.

Torsdag startet behandlingen av saken i Høyesterett, som skal avgjøre om kvinnen har brutt dyrevelferdsloven. Saken har allerede vært innom Høyesterett en gang tidligere i forbindelse med at ankeutvalget i september i fjor opphevet lagmannsrettens opprinnelige beslutning om å nekte anken fremmet. Dette meldte Rett24 i februar da det ble kjent at saken skulle til enda en behandling i høyeste rettsinstans.

Advokat John Christian Elden representerer kvinnen i saken. I sitt innledningsforedrag i retten torsdag sa han, ifølge NRK, at det var svært viktig for kvinnen å ta i bruk musefellen for at hun skal kunne bo i huset sitt, et 400 år gammelt tømmerhus, og at det ikke ville være mer humant å bruke mer tradisjonelle musefeller.

