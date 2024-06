I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det å styrke barnevernet over hele landet med 142 millioner kroner, mens Oslo ikke får en tilsvarende økning på sitt budsjett.

– Dette skjer gang på gang: Regjeringen glemmer Oslo. Dette begynner å ligne et mønster, der man aktivt og systematisk nedprioriterer og underfinansierer barnevernet i Oslo. Dette er galt og bør stoppes. Dette er nok et eksempel på at vi har den mest byfiendtlige regjeringen i moderne tid, sier stortingsrepresentant Grunde Almeland, som er Venstres storbypolitiske talsperson.

Han mener Støre-regjeringen har nedprioritert Oslo i en rekke saker, blant annet i Nasjonal transportplan (NTP). Nå syns han de gjøre det samme med barnevernet.

Har ansvar alene

For selv om regjeringen styrker Bufetat, som er ansvarlig for barnevernet, med 142 millioner, så kommer ikke dette Oslo automatisk til gode. Det skyldes at Oslo ikke sorterer under Bufetat, men har som det eneste fylket i landet selv et helhetlig ansvar for sin egen barnevernstjeneste. Almeland og Venstre har ikke noe ønske om å endre på dette, men mener altså at regjeringen har «glemt» å styrke Oslo kommune. Selv har Venstre foreslått en økning til Oslos barnevern på 16,7 millioner.

Almeland syns det er bra at regjeringen ønsker å styrke spesielt institusjonsbarnevernet i landet. Men de må ikke glemme Oslo, mener Almeland.

– Jeg mener jo at dette er oppgaver Oslo helt fint kan klare å gjøre, men da betyr det også at de trenger å få pengene til å faktisk ivareta de oppgavene de har, sier han til Dagsavisen.

Nytt byråd i Oslo Julianne Ferskaug (V) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. (Terje Pedersen/NTB)

– Et enda større gap

Også Venstres byråd for sosiale tjenester i Oslo, Julianne Ferskaug, reagerer på regjeringens forslag. Hun mener det de siste årene har vært større press på institusjonsbarnevernet over hele landet, også i Oslo.

– Når regjeringen utelater Oslo, er resultatet et enda større gap mellom finansieringen av det statlige barnevernet og den særskilte tildelingen til Oslo. Det er reelt sett en svekkelse av Oslo kommunes økonomiske handlingsrom, sier Ferskaug i en e-post til Dagsavisen.

– Oslo må bære en større del av finansieringen for sitt institusjonsbarnevern enn det som var tiltenkt da Oslo beholdt ansvaret etter barnevernsreformen i 2004. Det er ikke rettferdig, og det går utover rommet kommunen har til annet forebyggende arbeid, mener byråden, som også har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) om dette.

Setter sin lit til SV

I øyeblikket sitter regjeringspartiene i innspurten i budsjettforhandlingene med sin foretrukne budsjettpartner SV. de skal etter planen være ferdige i løpet av denne uken. Almeland håper at SV får plusset på noen millioner til barnevernet i Oslo.

– SV har jo vist at de har klart å prioritere dette flere ganger før. Jeg håper de får til noe denne gangen også, men dette betyr jo at det igjen blir SV sitt ansvar å rydde opp i regjeringens feil. Men SV skal ha skryt for at de tidligere har prioritert det og fått det inn i budsjettforhandlingene, sier Almeland.

Dagsavisen har kontaktet både regjeringen og Arbeiderpartiet på Stortinget, men ikke fått svar onsdag.

