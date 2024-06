Rødt sikret at Forsvaret skal handle lokalt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stortingspolitikeren fra Rødt lover raske endringer på området.

– Rødt har nylig fått gjennomslag for at Forsvaret i mye større grad skal kunne kjøpe kortreist mat og utstyr fra mindre lokale produsenter rundt om i hele Norge, sier Bjørnar Moxnes til Nationen.

Han har tidligere sagt at han vil tvinge Forsvaret til å handle lokalt.

– Fram til nå har det vært det samme om potetene kommer fra Frankrike eller sokkene kommer fra Mongolia. Lykke til med å skaffe det i en krisesituasjon.

Ifølge Moxnes fikk Rødt en enstemmig forsvarskomité med på følgende vedtak under arbeidet med det nye Forsvarsforliket:

«Stortinget ber regjeringen sikre at Forsvaret utnytter handlingsrommet lover og reglement åpner for, slik at Forsvaret i større grad større grad benytter lokale og regionale tilbydere.»

– Dette handler blant annet om EØS-avtalens artikkel 123, hvor forsvarsformål kan trumfe de vanlige anbudsreglene. Da trenger man ikke bruke lov om offentlige anskaffelser og kan heller inngå en avtale direkte med lokale leverandører.

