Månedskort i Oslo blir 150 kroner billigere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette er første del av Venstres valgløfte om billigere månedskort, skriver Aftenposten.

For studenter reduseres prisen fra 537 til 448 kroner, og for honnørreisende går prisen ned fra 449 til 374 kroner. Prisen på enkeltbilletter vil ikke bli endret.

Ifølge byrådserklæringen til det borgerlige byrådet som tok over Oslo i fjor høst, er målet å redusere prisen på månedskort til 499 kroner i løpet av valgperioden.

– Vi har tatt et stort skritt for å innfri valgløftet vårt. Det er 16 år siden sist Oslo fikk en stor varig nedgang i prisen på månedskort. Da var det også Venstre som sørget for det, sier samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V).

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Les også: Reagerer på omsorgssvikt i sykehjem: Historien er ikke unik (+)

Les også: Helseminister Vestre om Liv Kjønaas-saken: – Blir både sint og lei meg