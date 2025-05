Vi trenger flere unge stemmer der beslutningene tas

Leon spør i Dagsavisen hvorfor man skal stemme når ingen hører på oss. Det er et spørsmål jeg har kjent på helt siden jeg gikk ut av klasserommet og inn i klimastreiken i 2019.

For hva skjer når vi roper, og de voksne later som de ikke hører? Når vi går i tog, men får tomme løfter tilbake? Jo – mange gir opp.

Og Leon setter godt ord på det, det er den største trusselen demokratiet står overfor.

Det er lett å føle at politikken ikke angår oss. At den snakker et språk vi aldri lærte. Men sannheten er at politikken bestemmer alt vi bryr oss om: Om du får leie en bolig du har råd til, om du får hjelp når hodet koker, om du må jobbe til du er 80 for å dekke opp for velferden.

Og her er enda en sannhet: I politikken er det de som deltar, som bestemmer.

Politikken tilpasser seg ikke deg – men du kan være med å forme den. Og vi trenger flere unge som gjør nettopp det.

Det er derfor jeg engasjerte meg. Fordi vi ikke kan vente på at andre skal fikse framtida vår – vi må ta ansvaret selv.

Opp mot Ap kjempet vi for flere tusen nye studentboliger, økt studiestøtte og letestans på ikke-utbygde felt – og vi fikk faktisk gjennomslag.

Ikke fordi noen ga oss det, men fordi vi tok kampen. Sammen.

Og ja – det gjelder også oss gutter. Jeg er lei av å høre voksne snakke om «guttas problemer» som noe mystisk og fjernt. Gutta som ikke kjenner seg igjen i politikken. Som ikke stemmer. Som faller utenfor.

Og for meg er ikke dette bare tall – det er gutta jeg spiser lunsj med hver dag, er på fest med i helgene, og diskuterer politikk med, det er personlig.

De som får høre at de må «ta seg sammen», men aldri får en samtale om hva som egentlig plager dem. Som strever i stillhet, mens politikere snakker om dem i tredjeperson.

Vi trenger unge stemmer rundt bordene der beslutningene tas – ikke som maskoter, men som politikere med reell makt.

Vi trenger å stemme fram noen som faktisk vet hvordan det føles å stå i skolegården og ikke kjenne seg igjen i det som blir sagt på Dagsnytt 18.

Så mitt svar til deg som føler deg ignorert, som vurderer å droppe stemmeseddelen i år, er dette: Ikke la dem bestemme uten deg.

Kryss av på unge kandidater. Gi stemmen din til noen som hører deg.

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket