21-åring etterlyses internasjonalt etter skyting i Oslo

Det opplyser politiadvokat Johannes Hafsahl ved Oslo politidistrikt til NRK. Han sier videre at politiet har hatt noe dialog med den siktede om å returnere frivillig til Norge.

– Når vi nå ser at det arbeidet ikke bærer frukter, er internasjonal etterlysning siste skritt.

Styrket hypotese

To menn er siktet etter at en mann i 20-årene ble skutt inne på en kebabrestaurant på Grønland i Oslo i april. Politiet tror de to siktede har forlatt landet og at den siktede 21-åringen, som er irakisk statsborger, oppholder seg i Irak. De tror også at det var han som avfyrte skuddene.

– Hypotesen om at han er skytteren, har styrket seg gjennom etterforskningen, sier Hafsahl.

Skytingen fant sted i 3-tiden natt til søndag 28. april. Mannen som ble skutt, ble alvorlig skadet, ifølge politiet.

Både ansatte og kunder befant seg i restauranten da skuddene ble avfyrt. Ifølge vitner har skuddene trolig kommet utenfra. Det ble funnet et skytevåpen like ved åstedet.

Klar over at han er etterlyst

Den siktede 21-åringens forsvarer, Olle Nohlin, opplyser overfor NRK at klienten hans er klar over at han er etterlyst internasjonalt. Nohlin har ikke fått snakket med ham om hvordan han stiller seg til siktelsen.

Den andre siktede, en mann i 20-årene, er siktet for medvirkning. Han er etterlyst i Norge, men ikke internasjonalt. Dette fordi han er norsk statsborger, og politiet har større grunn til å tro at han vil returnere til landet på et eller annet tidspunkt, opplyser Hafsahl.

