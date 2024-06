Bhattis advokat: Krever 46-åringen utlevert til Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Advokaten hevder utleveringen av den 46 år gamle norske statsborgeren var en kidnapping, skriver Dagbladet.

– Utleveringen av min klient til Norge reiser alvorlige juridiske og etiske spørsmål. Bhatti ble hentet om natta i fengselet, uten domstolens viten. Vi er forpliktet til å sikre rettferdighet og at lovligheten av disse handlingene blir grundig undersøkt, sier den profilerte pakistanske advokaten til avisen.

Høyesterett i Pakistan skal avgjøre om Arfan Bhatti skal utleveres fra Norge.

31. mai ble Arfan Bhattis varetektsfengsling forlenget i fire nye uker, med brev- og besøksforbud hele perioden.

Bhatti er siktet for medvirkning til terror i forbindelse med angrepet i Oslo 25. juni 2022. Hans forsvarere meldte i forkant av fengslingsmøtet at Bhatti ikke samtykket til fengslingen, og at han begjærte seg løslatt.

