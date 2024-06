Nav svindles av kriminelle for minst 5 milliarder kroner årlig

– Det er en utfordring med digital samhandling. Samarbeidet hadde vært mer effektivt om vi kunne kommunisert digitalt med politiet og Skatteetaten, sier sjef Ole Johan Heir for Nav Kontroll i Norge til VG.

Politiet opplyste nylig at organisert kriminalitet svindler staten for flerfoldige milliarder kroner årlig. Nav opplyser at de svindles for minst 5 milliarder kroner i året.

Heir forklarer at en uærlig arbeidsgiver kan angi feil inntektsgrunnlag eller feil ansettelsesforhold, og at noen har satt dette i system for å tappe Nav for penger.

De venter at dette blir en stadig større utfordring i årene fremover. De ønsker et tettere samarbeid med politiet og Skatteetaten for å dele informasjon og bekjempe bedragerier.

– Vi må sende anmeldelser i posten og bruker unødvendig mye tid på papirdelen her. Vi fra Nav Kontroll har jobbet med å få en endring på dette i over 7 år, sier Heir.

