Tidenes nest laveste strømpris søndag

Søndagens pris er også den nest laveste noensinne. Det var 16. juli 2023 som prisen var helt nede på minus 70 øre i den billigste timen da bunnen falt ut av markedet, skriver Europower.

Det er forbrukere i prisområdene NO1 (Østlandet) og NO2 (Sunnhordland til Buskerud) som vil få disse nesten rekordlave prisene. Passende nok skjer dette etter at sommervarmen har tatt pause og mange har skrudd på oppvarmingen innendørs igjen.

I fire timer søndag blir prisen liggende på minus 29 øre/kWh eller lavere, men forbrukerne må uansett betale nettleie og avgifter.

Forutsatt at all produksjon i de billigste timene blir solgt til spotpris, vil kraftprodusentene i de to prisområdene måtte betale cirka to millioner kroner for å levere strøm til kundene fra klokken 14, ifølge Europower.

