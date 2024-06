Stortinget stemte ned fyrverkeriforbud: – Vi kan ikke forby dumskap

– Denne saken dreier seg i aller høyeste grad om ideologi. Det dreier seg om folk skal få lov til å ha det moro, om folk skal få lov til å kose seg. Eller om man skal ha forbud og reguleringer, sa Frps Tor André Johnsen (Frp) i en tidvis opphetet debatt i Stortinget om saken torsdag denne uken.

Sammen med regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sørget Frp for at begge forslagene ble avvist i Stortinget.

– Vi kan ikke forby dumskap. Dessverre er det fortsatt noen som monterer fyrverkeri uforsiktig og uhensiktsmessig, og det vil nok fortsatt kunne skje. Den eneste løsningen på det er holdningsskapende arbeid, sa Johnsen.

Han trakk fran hensynet til barna.

– Vi vet at barna gleder seg veldig til å fyre opp fyrverkeri.

Forslag fra MDG og SV

Det ene forslaget kom fra MDG og handlet om totalforbud mot privat fyrverkeri, og det andre kom fra SV og handlet om å endre regelverket for at kommunene skulle kunne forby privat fyrverkeri av hensyn til miljø, støy og dyrevelferd.

– Kommunene har i dag bare mulighet til å forby fyrverkeri i områder hvor det kan medføre brannfare, sa SVs Andreas Sjalg Unneland i debatten.

Mener muligheten ligger der

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener imidlertid at kommunene allerede har mulighet til å forby privat fyrverkeri – også av andre årsaker enn brannsikkerhet.

– Men vi vil vurdere om det er behov for å be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om presiseringer av regelverket i lys av blant annet denne diskusjonen, sa Mehl.

SV fikk støtte av Høyre og Venstre til forslaget om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri av hensyn til miljø, støy og dyrevelferd, men det holdt ikke til flertall.

– Silkesosialister

Frps Tor André Johnsen reagerte på at Høyre støttet forslaget og kalte dem «silkesosialister».

– Jeg vet ikke hva slags vurdering Høyre har bak det, men det kan være en taktisk og kynisk vurdering at de ønsker å sikre seg fyrverkeri i sine egne Høyre-kommuner, hvor de vet at de har flertall. Der blir det champagne og kos og moro, og så blir det kjedelig og mørkt i eventuelle forbudskommuner, sa Johnsen.

Han fikk svar på tiltale av Høyres Sveinung Stensland:

– Hva dette har med champagne og silkesosialisme å gjøre, forstår jeg ikke. Vi går inn for et forslag som handler om at kommunene skal få lov til å legge ned et lokalt forbud mot fyrverkeri, det handler om lokalt selvstyre, det handler om at vi bor i et stort land med en rekke forskjellige forhold, sa Stensland.

Han ønsker ikke fyrverkeriforbud i hjemkommunen, men vil likevel gi kommunene mulighet til å kunne innføre det.

MDG: – Mange gruer seg til nyttårsaften

Forslaget om nasjonalt forbud mot privat fyrverkeri fikk bare støtte av MDGs representanter.

– Nyttårsaften skal være en felles, gledesfylt og inkluderende feiring, men i dag er det dessverre veldig mange i Norge som gruer seg til nyttårsaften, enten fordi de er dyreeiere, eller fordi de har egne opplevelser. Det kan være traumer som gjør at særlig støyen fra rakettene er veldig belastende, sa MDGs Une Bastholm i debatten.

Hun viste til at fyrverkeri fører til flere øyeskader, og branner på bygninger.

– Jeg kjenner mange som overhodet ikke kan møte andre på nyttårsaftenen, møte venner eller reise til familie, fordi de er nødt til å være hjemme og passe på dyrene, sa Bastholm.

