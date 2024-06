Regjeringen møtte polititopper – vil styrke politiet med en «gjengpakke»

– Det har vært flere tilfeller av ungdomskriminalitet den siste tiden, spesielt i Oslo. Det er urovekkende når barn og unge utsettes for vold, trusler og ran fra andre barn og unge. I år har vi også sett flere voldsepisoder med skyting og gjengrelaterte episoder. Folk skal føle seg, og være, trygge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Fredag ettermiddag inviterte statsministeren, justisministeren og finansministeren toppene i Politidirektoratet, Kripos, Økokrim og Oslo-politiet på sitt kontor for å få en oppdatering på situasjonen i politiet. De snakket også om internasjonale kriminelle nettverk.

– Kriminaliteten er internasjonal. Det er ingen grunn til å si at det som treffer andre land ikke kan treffe oss. oss. Derfor er politiet en hovedprioritet for denne regjeringen, sier statsministeren etter møtet.

– Historisk gjengpakke

I revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen i disse dager forhandler med SV om, legger regjeringen opp til å styrke politiet med 1,9 milliarder kroner. Møtet handlet også om hvordan disse pengene blir tatt i bruk.

– Kripos sier at pengene gjør at de kan stoppe en del av de nettverkene de ser. Økokrim sier at de får mer ressurser til å gå etter pengestrømmene. Oslo-politiet sier de kan ansette folk. Folk i hele landet skal føle seg trygge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) omtaler nå de ekstra pengene som en «historisk gjengpakke». Hun vedgår at politiet har vært i en utfordrende situasjon økonomisk.

– Midlene vil utgjøre en forskjell. Det har vært en krevende tid for norsk politi og andre som er rammet av prisvekst og økonomisk dyrtid, sier hun.

– Kan bryte ned hele samfunnet

Pengene skal gå til å styrke innsatsen på gaten og i nærmiljøet, og til å styrke kampen mot den organiserte kriminaliteten.

– Den organiserte kriminaliteten er systemtruende. Det kan bryte ned hele samfunnet vårt hvis vi ikke lykkes i å forebygge at det får skikkelig fotfeste her, sier justisministeren.

Hun påpeker at innsatsen strekker seg over flere spor – både lokalt og internasjonalt.

– Den siste uka har vi vært på besøk hos Haugerud idrettsforening, fordi de er en så viktig forebygger i sitt lokalsamfunn med å holde barn i aktivitet. Og jeg har hatt møte med Emiratenes ambassadør for å si at Norge godtar ikke at Emiratene er et skjulested for kriminelt utbytte. Dette er eksempler som viser at vi jobber på mange ulike områder, sier Mehl.

Statsministeren uttrykker bekymring for de tolv Vipps-ranene som har vært i hovedstaden siste uken, hvor barn helt ned i 11-årsalderen har blitt ranet – og hvor de mistenkte gjerningspersonene har vært helt nede i 12-årsalderen.

– Vi må slå ned på kriminalitet. Også hvis de er barn, sier Støre.

Jobber med tiltak for barnekriminelle

I etterkant av ranene har Frp foreslått økt bruk av lukkede institusjoner for unge kriminelle gjengangere.

Regjeringen sier de jobber med tiltak for å håndtere denne gruppen lovbrytere, men at det må gjøres på riktig måte.

– Det er et veldig lettvint krav fra Frp å si «lås dem inne». Men vi har med barn å gjøre, sier Støre.

– Vi jobber med et tilbud for dem som er under 15 år og begår alvorlig og organisert kriminalitet. De faller i dag mellom to stoler. Barnevernet klarer ikke å følge dem opp. Og politiet har heller ikke virkemidler fordi de under den kriminelle lavalderen, sier justisministeren.

– Det er ingen regjeringer tidligere som har tatt tak i dette problemet. Det gjør vi nå, legger hun til.

