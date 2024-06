NTB erfarer: Opposisjonen sikrer flertall for Ringeriksbanen, Vestfoldbanen og Majorstuen stasjon

SV, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Rødt og Venstre er nå enige om flere prosjekter i Nasjonal transportplan som gjelder for perioden 2025–2036, erfarer NTB.

Sammen har partiene flertall i Stortinget.

De tvinger blant annet regjeringen til å gå videre med Ringeriksbanen, en togstrekning mellom Hønefoss og Sandvika utenfor Oslo, som vil korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen med nesten en time.

Prosjektet ble skrotet i regjeringens forslag til transportplan, men det finner altså opposisjonen seg ikke i.

Flertallet gir også regjeringen marsjordre til å sette i gang arbeidet med dobbeltspor på togstrekningen mellom Stokke og Sandefjord på Vestfoldbanen. Dette ville regjeringen også skrote, men de får nå beskjed om å starte opp arbeidet i løpet av de første seks årene av transportplanen.

Ny stasjon på Majorstuen i Oslo

I tillegg er opposisjonen enige om følgende punkter til transportplanen, etter det NTB kjenner til:

* Styrking av finansieringen til fylkesvei med fokus på trafikksikkerhet, nærings- og beredskapsveier, og videreføre den øremerkede tilskuddsordningen for vedlikehold av fylkesvei.

* Framskynding av det kapasitetsøkende arbeidet på Ofotbanen i NTP 2025-2036, og sikre oppstart i planperioden.

* Oppstart på riksvei 19 Moss i løpet av planperioden.

* 500 millioner kroner til T-banestasjonen på Majorstuen i Oslo i løpet av første periode.

* Framskynding av riksvei 15 Strynefjellet, inkludert arm til Geiranger, slik at det startes opp i første periode.

Brudd med regjeringen

SV brøt i forrige uke ut av forhandlingene med regjeringen om den nasjonale transportplanen.

I stedet har de forhandlet fram enighet med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF, Rødt og Venstre.

I praksis betyr dette at regjeringen ikke får gjennom sin helhetlige transportplan for årene 2025–2036, som de la fram forslag til i mars. Stortinget vil derfor måtte stemme over hvert enkelt prosjekt.

En av grunnene til at SV valgte å bryte forhandlingene med regjeringen, var at regjeringen ville skrote Ringeriksbanen og en utvidelse av Vestfoldbanen.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)