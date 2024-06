Flere til traumemottak etter ambulanse-ulykke i Vennesla

Det er store materielle skader, opplyser politiet i Agder etter ulykken, som skjedde like etter klokken 1.30 natt til lørdag.

De opplyser at ambulansen stoppet for et dyr på Setesdalsvegen og ble påkjørt bakfra av personbil med to personer i.

– To personer fra bilen som kjørte inn i ambulansen kjørt traumemottak for undersøkelse, skriver politiet på X.

Ambulansepersonellet er sendt til traumemottak for sjekk, men ingen av de involverte hadde synlige skader, opplyser politiet.

