Nye Oslopakke 3 presentert – kalles bompengesjokk for bilistene

Elbiler skal være med å dra lasset for å sikre finansiering til viktige tiltak i årene som kommer. Den totale rammen på prosjekter for perioden 2025–2045 ligger på 93,2 milliarder kroner.

Taksten i bomstasjonene rundt Oslo øker med tre kroner for både elbiler og fossilbiler.

Det betyr at normaltaksten for elbil fra 1. januar 2025 vil øke fra 16 kroner til 19 kroner utenom rushtiden og fra 23 til 25 kroner i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rushet og 2 kroner i rushtiden.

Taksten for fossile biler økes med 3 kroner utenom rushtiden til 36 kroner, og med 4 kroner i rushtiden. I 2026 økes takstene med ytterligere 1 krone utenom rush og 2 kroner i rush.

Sterke reaksjoner

Naf betegner økningen som et bompengesjokk.

– Dette blir en sjokkregning for alle bilister i og rundt Oslo. Med økte takster gjennom døgnet er det helt klart at politikerne har sett på inntektene først. Når Ring 1 blir stengt i tre år framover, ville det kloke vært å belønne de som unngår å skape kø. Dette er nok et grep som bidrar til kø, kork og kaos i Oslo, sier Nafs pressesjef Ingunn Handagard.

Høyre mener de har lyktes med å holde bomtakstene nede.

– For Høyre har det vært utrolig viktig og avgjørende at vi holder bomtakstene så lave som mulig. Vi har hele veien jobbet hardt for å presse de ned og lyktes med det, sier bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H).

Lederen i Fremskrittspartiets fylkestingsgruppe i Akershus er svært skuffet over resultatet.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men hadde håpet på mer forståelse for at «ranet» av bilistene har nådd en grense, sier Liv Thon Gustavsen (Frp).

Oslopakke 3 er Oslo og Akershus’ felles plan for fremtidige trafikkprosjekter, og det er her politikerne i de to fylkene bestemmer hva bompengenivået skal ligge på fremover.

– Jeg er stolt av at vi nå har landet en avtale som gir store utslippskutt, mindre biltrafikk og en grønnere byutvikling. For Oslos del går 99 prosent av bompengene til kollektiv, sykkel og gange, kommenterer Venstres samferdselsbyråd Marit Vea i en pressemelding.

Satses på flere kollektivprosjekter

Det er lagt opp til satsinger både for bilister og reisende med kollektivtransport i den nye pakken.

Blant prosjektene finner man Ensjøsvingen, som skal gjøre det mulig for T-banen å kjøre direkte mellom Ensjø og Carl Berner.

Utenom de store kollektivtsatsingene er det også satt av nesten 50 milliarder kroner til rehabilitering og vedlikehold av T-bane og trikk, samt drift av kollektivtransporten i Oslo og Akershus.

– Bygging av Ensjøsvingen, 400 millioner til styrket busstilbud i Groruddalen og flere T-baneavganger i Oslo Sør får vi også til en mer rettferdig pakke med bedre fordeling mellom øst og vest, sier bystyrerepresentant Abdullah Alsabeehg (Ap).

– Ballen i mål for Fornebubanen

Avtalen omtales som en seier for kollektivtilbudet i Akershus i Akershus fylkeskommune.

– Med denne avtalen styrker vi kollektivtilbudet i Akershus, det er viktig for å redusere biltrafikk og utslipp. Jeg er veldig fornøyd med avtalen, og at det settes av midler til videre planlegging av E18 og at vi nå får ballen i mål når det gjelder finansiering av Fornebubanen, sier Anette Marie Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus.

Les også: Konfirmasjonstiden: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Les også: Kalle Moene: – Venstresida bør forenkle velferdsstaten (+)

Les også: Hun ga landets overfylte skittentøykurver et ansikt (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen