Vebjørn Sand ble overrasket av forsvarsministeren – får penger til å ta Roseslottet ut på turné

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Nå får vi mye å gjøre, utbrøt Vebjørn Sand da han fikk overbrakt nyheten av forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kvelden før frigjøringsdagen 8. mai var forsvarsministeren på besøk i utendørsutstillingen som ligger i skogen utenfor Oslo for å få en omvisning.

Verken Vebjørn eller broren Eimund, som sammen står bak prosjektet, visste noe om bevilgningen på 3 millioner kroner som kommer i revidert nasjonalbudsjett i neste uke da de skulle starte omvisningen.

– Vi skal bringe dette ut til hele Norge. Det er 80-årsjubileum for frigjøringen av Norge neste år. Det blir en viktig satsing for regjeringen for å få dette ut i landet, sa Gram.

Minnes krigsårene i Norge

Roseslottet ble åpnet for snart fem år siden i skogholtet bak T-banestasjonen på Frognerseteren i Oslo, den gang i forbindelse med 75-årsjubileet for frigjøringen etter Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge i 1940–1945.

Også den gang bidro Forsvarsdepartementet med penger.

Området huser nærmere 300 malerier, installasjoner og skulpturer som forteller historier om andre verdenskrig, demokrati og menneskeverd.

– Med kunsten som grunnlag formidles det veldig mange sterke historier, enkeltskjebner fra krigen, lidelser og ødeleggelser, og motstandskamp, sier Gram.

Han mener at dagens verdenssituasjon bare gjør utstillingen mer aktuell.

Skal lage ny kunst

Stiftelsen bak utstillingen har søkt penger av regjeringen til den omreisende utstillingen.

Kunstnerne understreker at de store installasjonene er vanskelige å flytte på, og at de nå skal lage ny kunst og et opplegg som gjør det mulig å komme ut på veien.

– Det er jo en kreativ prosess vi må gå inn i nå. Nå må vi snu oss rundt, og sette i gang, sier Vebjørn.

Roseslott på tur

Han omtaler det som «veldig inspirerende, utfordrende og gledesrikt».

– 400.000 mennesker har vært på besøk her, men det er jo 5,1 millioner mennesker i Norge som ikke har vært her, som bor andre steder i landet, sier Vebjørn Sand.

– Men blir det et Roseslott som skal reise rundt også?

– Det blir jo et Roseslott i en annen form, sier Vebjørn.

– Det er en spesiell scenografi her som er unik for dette stedet, så da må vi forvandle det til noe som vi kan ta med, sier Eimund.

Start i Nord-Norge?

Det er ennå ikke klart hvilke steder som skal besøkes. De to kunstnerbrødrene er ordknappe om de konkrete planene.

NTB har ikke sett søknaden som er sendt til departementet, men forsvarsministeren forteller at det blir en vandreutstilling som skal besøke opp mot 20 steder.

Neste år er det 80 år siden frigjøringen av Norge. Egentlig startet frigjøringen høsten før, da okkupasjonsmakten ble drevet tilbake og trakk seg ut av Nord-Norge.

Gram, som jo kjenner søknaden, antyder at det kan være aktuelt at Norgesturneen starter i Nord-Norge i høst, og at den kan fortsette i resten av landet utover 80-årsjubileet for resten av landet.

– Jeg er selv fra Nord-Norge, og den nordnorske befolkningen ble spesielt hardt rammet under krigen. Det at man starter i nord og får fram den i historien der, tror jeg kommer til å bli satt veldig stor pris på, sier stortingsrepresentant Mona Nilsen (Ap) fra Nordland, som også var med på omvisningen tirsdag kveld.

Uklar framtid

Roseslottet på Frognerseteren skulle i utgangspunktet bli stående i fem år, men det er uavklart om Oslo kommune vil forlenge tillatelsen etter neste år.

Saken skal snart opp i bystyret.

– Vi håper jo at vi skal få være her noen år til iallfall. Fordi nå har vi kommet så godt i gang, sier Vebjørn Sand.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges fram neste tirsdag. Forslaget må godkjennes av stortingsflertallet, og skal gjennom forhandlinger med SV.

