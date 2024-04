Aktor om Baneheia- drapene: – Dette er en ugjerning som krever reaksjon og straff

– Den 19. mai 2000 skjedde det noe opprørende i Baneheia i Kristiansand. Noe som ikke skal skje, sa aktor Johan Øverberg da han startet sitt innledningsforedrag i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes tirsdag.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) dro hjemmefra klokken 18.15 denne kvelden for å bade i innsjøen 3. stampe i Baneheia i Kristiansand. Da de ikke kom hjem til avtalt tid, ble de meldt savnet. To dager senere ble de funnet knivdrept og voldtatt i en avsidesliggende del av Baneheia, godt skjult under kvister.

– Dette er en ugjerning som krever oppklaring og svar. En ugjerning som krever reaksjon og straff, sa Øverberg.

Tiltalt i januar

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt i Agder lagmannsrett til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene.

Andersen ble prøveløslatt i 2016, mens Kristiansen fikk straffesaken sin gjenopptatt i 2021 og ble prøveløslatt samme år. I 2022 fikk Kristiansen sin renvaskelse og ble frifunnet for drapene. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig – og ikke var til stede under drapene. Påtalemyndigheten mener nå også at Kristiansen ikke har noe å gjøre med drapene.

I januar i år ble det tatt ut tiltale mot Jan Helge Andersen for drapet på Sløgedal Paulsen. Den nye drapstiltalen mot Jan Helge Andersen legger til grunn at det var han – og han alene – som voldtok og drepte både Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Andersen nekter straffskyld

– Ikke skyld, svarte Jan Helge Andersen da han ble spurt i retten i Sandnes av tingrettsdommer og administrator Tor Christian Carlsen om han erkjenner skyld etter tiltalen.

Den 43 år gamle tiltalte satt framoverlent med foldede hender da han svarte dommeren. Han er iført en hvit genser, blå jeans og et gullkjede rundt halsen, og han fulgte rolig med mens aktor Øverberg innledet.

Tiltalen mot Andersen går ut ifra at Baneheia-drapene ble begått av ham, og at han handlet alene. Den tiltalte bestrider begge disse punktene, og holder fast på forklaringen om at kameraten Viggo Kristiansen var med og deltok i ugjerningene.

I Sør-Rogaland tingrett i Sandnes skal tiltalen mot Andersen behandles gjennom hele åtte uker.

Han skal etter planen begynne sin forklaring i retten i 13-tiden tirsdag, før det onsdag er befaring i Baneheia.

– Trodde de fikk sannheten

– Vi har snakket om saken og gått gjennom de viktigste spørsmålene. Han håper og tror det blir en ryddig og ordentlig prosess, og det er vel det viktigste for alle, sa Andersens forsvarer Steinar Holden på vei inn i retten.

Også foreldrene til de to jentene er til stede i retten sammen med bistandsadvokater.

– Det har vært mange år hvor de først hadde to dommer fra tingrett og lagmannsrett, hvor de trodde at de fikk sannheten om hva som hadde skjedd med jentene. Så ble det noen litt roligere år før disse gjenopptakelsesbegjæringene kom, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm.

Viggo Kristiansen skal vitne i rettssaken etter hvert. Det er satt av to og en halv dag til hans forklaring. Inntil videre får ikke han følge rettssaken i salen.

– Det har han etter loven ikke anledning til. Loven er slik at når du skal vitne i en straffesak, skal du ikke følge den i forkant, sier Viggo Kristiansens bistandsadvokat Brynjar Meling.

