Russere i Norge kobles til Putins regime. Nå lover Støre å ta grep

– Dette illustrerer at det er noe vi må følge veldig nøye med på. Hvem er det som eier eiendommer i Norge? Hvor er de lokalisert, og kan det være en sikkerhetstrussel? Vi har et fritt eiendomsmarked i Norge, men de siste årene er vi blitt mer klar over at det også hefter sikkerhetsspørsmål, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

Jonas Gahr Støre ser til Finland

I dag er det ingen systematisk kontroll over hvem som kjøper privat eiendom i Norge, men statsministeren sier de nå har styrket regelverket og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har skjerpet rutinen.

Flere tiltak har imidlertid ennå ikke trådt i kraft.

– Vi jobber også blant annet med Finland for å se på deres erfaringer. Vi skal hindre at det kommer oppkjøp fra aktører vi ikke er trygge på i nærheten av slike installasjoner, sier Støre.

Kobles til Putins regime

Kanalen har kartlagt eiendommer i Nord-Norge som er eid av russiske statsborgere. Flere av dem kobles til det russiske regimet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) påpekte i februar at blant annet Russland vil skaffe seg eiendommer nær militære anlegg. Slike eiendommer kan bli brukt til spionasje eller bli overtatt av russiske myndigheter i en krise eller krig, ifølge PST.

