Mann skadd etter «eksplosjonsartet» brann på Jessheim

Operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt sier til NTB at nødetatene ble varslet klokken 3.42.

– Vi fikk melding om at det var full overtenning i en enebolig. Det ble meldt om at det skal ha vært en eksplosjonsartet brann.

Hva slags eksplosjon det er snakk om, er fortsatt uklart. Boligen ligger i et tett befolket boligområde.

I klokken 6-draget vet politiet ikke noe mer om årsaken bak brannen, men Larsen sier at mye tyder på at eksplosjonen kom etter brannen at brannen oppsto.

En mann i 50-årene ble evakuert fra boligen, og vedkommende var antatt å være den eneste som var inne i huset.

– Han har noen brannskader, men er ellers oppegående. Han ivaretas av helsepersonell, sier Larsen.

Nødetatene jobber nå med slukking av brann og kartlegging av hendelsesforløp.

– Brannen vil ulme en god stund fremover, så beboere i området oppfordres til å holde dører og vinduer lukket, skriver Øst politidistrikt på X/Twitter.

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft