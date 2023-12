Fire siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog

Politiet ble varslet om det de betegnet som et mistenkelig dødsfall natt til fredag. De fikk melding om en død person i en bil som sto i et parkeringshus på Lørenskog.

Aktor Marit Aurdal sier til TV 2 at avdøde er blitt skutt, og at politiet har beslaglagt våpenet som ble brukt.

Forklaringer i avhør, omstendighetene rundt hvordan avdøde ble skutt og opptredener i etterkant av hendelsen er grunnlaget for siktelsene mot de fire personene, ifølge henne.

– Enkelte av de pågrepne er kjenninger av politiet, sier Aurdal.

Ingen erkjenner straffskyld

Politiet rykket ut til funnstedet og traff der fire personer sammen med den avdøde. De fire ble først pågrepet for brudd på våpenlovgivningen.

Politiet iverksatte først undersøkelser av hendelsen fredag morgen, men på det tidspunktet var det ifølge politiet ingenting som tydet på at det hadde skjedd en straffbar handling.

– På bakgrunn av undersøkelser på stedet samt andre opplysninger i saken ble det igangsatt etterforskning og hvor siktelsene ble utvidet til brudd på straffeloven paragraf 287 «for å ha unnlatt etter evne å hjelpe en person som var i åpenbar fare for å miste livet», skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

De siktede ble fredag ettermiddag avhørt opp mot siktelsen og har ikke erkjent straffskyld. Fredag kveld ble siktelsen utvidet på nytt til drap eller medvirkning til drap.

Fremstilles for fengsling

Alle de fire har knyttet seg til åstedet og den avdøde. Utvidelsen av siktelsen skjedde på bakgrunn av undersøkelser på stedet og andre opplysninger i saken, opplyser politiet.

Ingen av de fire er avhørt opp mot siktelsen om drap eller medvirkning til drap. Alle de fire ble fremstilt for varetektsfengsling i Romerike og Glåmdal tingrett lørdag ettermiddag.

Forsvarene til de fire er advokat Hilde Moi, advokat Anette Myrhaug, advokat Ole Kristian Ringnes og Eirik Gjerstadberget. Ifølge dem er det ingen som erkjenner straffskyld for drap eller medvirkning til drap.

Avdøde kjempet i Ukraina

Avdødes forsvarer, advokat Erling Mehus, sier til TV 2 at dødsfallet er trist og uventet. Han har representert mannen i 30-årene de siste 15 årene og er bistandsadvokat for familien til den avdøde.

Mehus sier til kanalen at den avdøde mannen hadde lagt bak seg et tøft liv, men var i ferd med å etablere et liv i Nord-Norge. Mannen skal ha blitt domfelt flere ganger, blant annet for vold og brudd på vegtrafikkloven, skriver kanalen

Den avdøde mannen, som var etnisk norsk, har reist flere turer til krigsherjede Ukraina de siste årene.

– Han dro dit for å kjempe for det han opplevde som en viktig sak, nemlig Ukrainas frihet, sier Mehus.

