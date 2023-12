Byrådet sier nei til handlingsplan mot rasisme i skolen

Ungdommens bystyremøte (UBM), en ordning der ungdommer fra hele byen tar over bystyresalen og kommer med forslag og innspill til de voksne politikerne, har krevd langt sterkere tiltak for å bekjempe rasisme i Oslo.

De har bedt politikerne utarbeide en helt konkret arbeidsplan for å bekjempe rasisme i skoler og barnehager, som blant annet skal inneholde retningslinjer og varslingsrutiner for å bekjempe rasisme.

Det forrige byrådet, som gikk av etter valget i høst, var positive. Tidligere skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll svarte at hun håpet på å starte arbeidet med en slik handlingsplan innen utgangen av året.

Men slik gikk det altså ikke. Venstresida tapte valget, og Høyre og Venstre med støtte fra Frp og KrF tok over makta i Oslo rådhus.

Og onsdag denne uka stemte byrådspartiene og Frp mot en slik handlingsplan. Ungdommens ønske om en handlingsplan mot rasisme i skoler og barnehager blir dermed ikke noe av.

Systematisk arbeid

I stedet for en handlingsplan mot rasisme foreslo Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Høyre og Anna Dåsnes fra Venstre i stedet at byrådet skal rapportere om arbeidet for å forebygge og bekjempe rasisme i Oslos barnehager og skoler i årsberetningen for 2024. Dette ble vedtatt.

– Høyre takker Ungdommens bystyremøte for å løfte kampen mot rasisme. Den er viktig i hele kommunen på tvers av etater. Vi har derfor bedt byrådet se helhetlig på Oslo kommunes innsats, og vurdere hvordan vi best mulig bekjemper rasisme i skoler og barnehager, skriver Borgundvaag i en SMS til Dagsavisen.

Tidligere nevnte Eidsvoll, som altså var skolebyråd fram til i høst, rister på hodet.

– Ungdommens Bystyremøte ønsker en handlingsplan mot rasisme i skole og barnehage. Jeg og Eivor (Evenrud fra Arbeiderpartiet, journ.anm.) har fremmet et forslag om dette, med litt omformuleringer. I stedet foreslår Høyre og Venstre at bystyret skal be om «rapportering om arbeidet i årsberetningen». De sier «Her gjør vi nok allerede, så her skal vi bare rapportere». Men det trengs en opptrapping og mer systematisk arbeid, ikke bare mer rapport i årsrapporten, sukker hun.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). (Hennika Lillo-Stenberg)

Det forrige byrådet støttet initiativet fra Ungdommens bystyre og ønsket å sette i gang. Men oppdraget ble ikke sendt til etaten før det ble et nytt bystyreflertall.

– Hvis etater og virksomheter kan velge mellom å lage en handlingsplan eller ikke, så vil de jo helst slippe. Men det arbeidet her trengs det trøkk på. Mitt inntrykk er at byrådspartiene ikke har lyst til å gjøre dette, for det krever mer arbeid, sier hun.

[ Vil presse Ap og Sp til å godta arveskatt ]

– Veldig daft

– Er det enda en handlingsplan vi trenger i kampen mot rasisme?

– Når du ber noen om å lage flere tiltak for å gjøre noe, så heter jo det en handlingsplan. Det er for å synliggjøre at her trengs det tiltak.

– Hva tenker du om at de ikke vil ha en sånn plan?

– At man ikke tar ungdommen på alvor. Vi sitter på veldig mye kunnskap om at mange opplever mer rasisme enn vi har trodd, for det har vært underrapportert. Unge aksepterer mindre rasisme nå, og da må vi lytte til dem. Når de sier det trengs, så må vi gjøre mer, sier Eidsvoll, og legger til:

– Det er rett og slett veldig daft å bare svare ut det med at vi skal rapportere i årsrapporten.

Borgundvaag i Høyre er ikke imponert av kritikken fra SV-politikeren.

– Høyre mener kampen mot rasisme er så viktig at vi og bystyrets flertall ber byrådet vurdere hvordan arbeidet best innrettes. Om Eidsvoll vil score billige politiske poeng er det opp til henne, svarer han.

[ Flyttet hjem for å føde - ble frastjålet alt de eide ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen