Flyttet hjem for å føde - ble frastjålet alt de eide

– Jeg fikk helt sjokk da jeg oppdaget at hele flyttelasset var borte. Jeg har vært så utrolig lei meg etterpå, sier Celine Barron Nilsen (21) til Dagsavisen.

I romjulen skal hun føde sitt første barn, en liten jente, og det var derfor hun og samboeren Karl Matthew Oestreich (21) tidligere denne måneden forlot studiebyen Trondheim for å flytte hjem til familien i Bergen for en periode. En kamerat påtok seg å kjøre flyttelasset til hjembyen, og plasserte alt på et lager.

Men da det unge studentparet dro for å hente tingene sine, var hele flyttelasset fra Trondheim søkk vekk.

– Ekstra trist

Noen, en eller flere, hadde brutt seg inn i lageret og forsynt seg. Alt som sto igjen, var to små esker, og en liten pose med utstyr til babyen. Ellers hadde tyvene fått med seg alle eiendeler, verdisaker, smykker og klær som var pakket i rundt 10 store flytteesker. Mesteparten av julegavene det unge paret hadde kjøpt inn til familien, var også borte. Bare gavepapiret lå igjen.

– Vi er to fattige studenter som plutselig har mistet alt vi eier, slår Nilsen fast.

– Det er ekstra trist at dette skjer like før jul, og det bare er dager igjen til jeg skal føde, sier hun, og legger ikke skjul på at den vonde hendelsen har skapt stress og bekymringer.

[ Tid for ramaskrik i skolen ]

En av de små eskene som sto igjen etter at tyven (e) har forsynt seg. (Privat)

Spiste opp snacksen

Nilsen har tatt permisjon fra lærerstudiene, og rakk akkurat å gjøre ferdig en eksamen i Trondheim før hun dro til Bergen 11. desember. Kameraten hadde kjørt flyttelasset deres til hjembyen den 1. desember, og plasserte alt på lager dagen etter. Lageret lå i tilknytning til det bilfirmaet der han jobber. Det var lukket og låst, men likevel hadde altså noen greid å ta seg inn og hente ut eskene.

– Det ser ut som om tyvene har tatt seg god tid. Blant annet har de spist opp all snacksen og godteriet som vi hadde pakket inn til de minste barna i familien. Det lå tomme chipsposer igjen der, sier Nilsen.

Men kanskje kan chipsposene bli til nytte. Saken er anmeldt, og politiet har sikret seg DNA-spor fra posen og andre gjenstander på lageret.

Kameraten som kjørte flyttelasset har startet en spleiseaksjon på Facebook for å hjelpe det unge paret økonomisk. Slik kan de få kjøpt inn klær og utstyr til babyen før jul. Det kan ta lang tid før de eventuelt får igjen noe på forsikringen.

– Men aller helst vil vi selvfølgelig ha igjen tingene våre som ble stjålet. Jeg skulle ønske at de ble funnet. Jeg går vel egentlig rundt og håper på et julemirakel, sier Nilsen til Dagsavisen.

[ Får ikke en krone ekstra før til sommeren ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen