690 millioner skytes inn for å støtte norsk ammunisjons-produksjon

Av Dag Kjørholt/NTB

– Medlemskapet har potensial til å utløse milliardinvesteringer til økt produksjonskapasitet i norsk forsvarsindustri, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Kontingenten er på 190 millioner kroner. I tillegg setter regjeringen av inntil 500 millioner kroner som kan gis i støtte til bedrifter som søker om støtte gjennom ASAP (Act in Support of Ammunition Production), og som vil øke sin produksjonskapasitet i Norge.

Nammo øker produksjonen

Dette gjelder også Nammo, som den senere tid har signalisert at de ønsker å utvide sin produksjon både i Norge og i de andre landene de opererer i.

– Vi har plassert flere store kontrakter hos Nammo det siste året, og vi har forskuttert utbetalinger slik at produksjonstempoet kan økes raskere, sier Gram.

– Likevel tærer donasjonene til Ukraina på beredskapslagrene i Vesten, og vi må være forberedt på å stå i dette i lang tid. Vi må derfor øke volumet og tempoet i hele Europa, hvis det skal monne.

Resultat i februar

ASAP har et fond på 500 millioner euro. Norge betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent for at norsk industri skal kunne søke om midler.

Europeiske forsvarsbedrifter som vil utvide sin kapasitet, kan søke fondet om å få dekket inntil 45 prosent av investeringskostnadene. Søknadsfristen i ASAP er medio desember, og resultatene forventes i februar.

– Det betyr at norsk forsvarsindustri raskere vil kunne øke produksjonen hvis søknaden skulle bli godkjent i ASAP. Dette er godt nytt for industrien, og det er godt nytt for vår beredskap, sier forsvarsministeren.

[ Derfor sultet ti milliarder krabber i hjel ]

Åpnet av kronprinsen

Gram kommer med nyheten samme dag som kronprins Haakon åpner forsvarsindustrikonferansen « Norwegian – German Business Summit – a strong partnership within the defence industry» i München.

Temaet for konferansen er norsk-tysk forsvarsmateriell og – industrisamarbeid og hvordan dette bidrar til å styrke Natos, Tysklands og Norges forsvarsevne.

– Tyskland er vår viktigste europeiske partner for samarbeid om forsvarsmateriell og en stor og viktig alliert i Nato, sier forsvarsministeren.

I løpet av to år har Norge inngått to kontrakter med en ramme på nær 60 milliarder kroner for å anskaffe nye stridsvogner og ubåter.

– Norge og Tyskland skal også utvikle neste generasjons langtrekkende presisjonsvåpen sammen, sier Gram.

[ Professor hevder Putins regime kan falle «når som helst» ]

---

Fakta om Norges ASAP-medlemskap

Regjeringen har besluttet å ta Norge inn i det europeiske programmet ASAP (Act in Support of Ammunition Production)

Betaler om lag 190 millioner kroner i kontingent

Medlemskapet kan utløse milliardinvesteringer i norsk forsvarsindustri

Setter også av 500 millioner kroner som kan gis i støtte nasjonalt

Dette gjelder også Nammo

---

[ Dagsavisen mener: Et mobilforbud på skolen er en god start ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen