Gi dem virkeligheten tilbake

«Jeg klarer ikke å finne noen argumenter for at mobilen skal ha en naturlig plass i skolehverdagen». Ordene tilhører ikke en av de stadig flere foreldreaktivistene som har ropt ut om hvordan mobiltelefonen og lite gjennomtenkt digitalisering ødelegger skoledagen for våre barn.

Det er nyslått kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) som sa at nok er nok, i et oppgjør med mobilbruken i norsk skole overfor NRK.

Et mobilforbud vil ikke løse alle utfordringene i norsk skole. Men det er en god start

Det har slett ikke manglet på stemmer som har sagt det samme de siste årene. Høyres Nikolai Astrup har, til sin fortjeneste, lenge vært skeptisk til den stadige digitaliseringen av skolen, og av mobilbruken. Men flertallet i Høyre har vært imot et nasjonalt forbud, og heller ment at hver skole bør får avgjøre spørsmålet selv. Regjeringen har vært på samme linje med skepsis mot tiltak fra toppen.

Fram til nå. Nessa Nordtun setter nå i gang et arbeid i Utdanningsdirektoratet, som hun slår fast at skal ende i en tydelig anbefaling til skolene om å være mobilfrie.

En slik anbefaling kan komme på plass fort, og vil være et sterkt styringssignal. Det er bare et forbud som er tydeligere tale. Nessa Nordtun utelukker heller ikke at et forbud mot mobilbruk i skolen kan være aktuelt – på sikt.

[ Dagsavisen mener: Statsminister Jonas Gahr Støre avblåser all debatt om EU. Overraskende nok ]

Endelig, sier vi. Dette er helt nødvendige signaler fra regjeringen. Digitaliseringen har gått for fort og vært for dårlig faglig begrunnet i norsk skole.

Signalene fra Nessa Nortun er i tråd med anbefalingene i en UNESCO-rapport fra tidligere i høst, som slår fast at mobiltelefoner må forbys for å begrense forstyrrelser i klasserommet – og for å beskytte elevene mot digital mobbing.

«Sosiale medier gir oss to virkeligheter, én fysisk og én digital», sa skuespiller og forelder Ane Dahl Torp til Dagsavisen i 2019, som en av de første som tok til orde for fjerne mobilen fra skolen. Fire år etter ser det ut til at hun blir hørt av de mektigste her til lands.

Kari Nessa Nortun viser til undersøkelser som viser det samme når hun argumenterer for regjeringens nye linje. Som hun sier til Dagbladet:

«Det bekymrer meg når vi ser de resultatene vi ser i skolen de siste åra. Det som skal gå oppover, går nedover. Utfordringene med konsentrasjonen øker, og læringsresultatene svekkes på flere områder».

Et mobilforbud vil ikke løse alle utfordringene i norsk skole. Men det er en god start, som vi ønsker velkommen.

[ Dagsavisen mener: Statens vegvesen får lov til å overkjøre lokale hensyn i Oslo. Det blir dyrt og stygt, og er fryktelig unødvendig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen