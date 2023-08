Strammer Trump-grepet

Også den fjerde etterforskningen av Donald Trump har endt i en omfattende tiltale. Den tidligere presidenten risikerer nå fengsel i fire ulike rettssaker som alle etter planen skal gjennomføres før presidentvalget i november neste år.

Tiltalen som nå er tatt ut mot Trump og 18 medhjelpere i delstaten Georgia, teller 41 tiltalepunkter for ulike lovbrudd med mål om å påvirke valgutfallet i 2020. I kjernen av disse ligger en antimafia-lovgivning, som har en strafferamme på 20 år.

Rettssakene vil enkeltvis og samlet skape et gedigent trykk i det amerikanske samfunnet

Antimafia-lovgivning kompletterer lista med spektakulære anklager mot Trump, som i andre saker er siktet for spionasje, løgn under ed og for FBI, sammensvergelser og forsøk på å jukse til seg valgseieren i verdens største demokrati. Med andre ord statskupp.

To straffesaker på delstatsnivå og to på føderalt, nasjonalt nivå venter nå Trump. Tre av dem er svært alvorlige, og hver av dem skulle i en normalsituasjon bety slutten på den skandaliserte ekspresidentens politiske ambisjoner. Men USA er langt fra å være normalt nå.

Trump kjemper imot med alle midler, og vil ikke bry seg om konsekvensene for amerikansk offentlighet. Han vil forsøke å utsette rettssakene til etter valget neste år og undergrave legitimiteten til påtalemyndighetene. Kampen hans kan nesten bare vinnes utenfor rettssalene. Og ved å påvirke opinionen til å tro at han er politisk forfulgt, vil han forbli uskyldig blant store deler av amerikanske velgere. Et poeng ved tiltalen i Georgia er at en eventuell dom ikke kan omgjøres av delstatslederen og heller ikke av Trump selv, skulle han bli president.

Den amerikanske rettsstaten har ikke annet valg enn å gå etter Trump med alt den kan. Alle de fire tiltalene er svært grundige og omfattende. Trumps forsøk på å beholde makten hører selvsagt med til de mest alvorlige anslagene mot det amerikanske demokratiet noen gang. De rettslige prosessene er helt nødvendige, men fallhøyden er stor og kommer med stort voldspotensial.

Resultatet er allerede enda større splittelse i USA. Rettssakene vil enkeltvis og samlet skape et gedigent trykk i det amerikanske samfunnet. Det store spørsmålet er hvordan denne Trump-energien forløses.

