Skandaleekspert tror Moxnes blir sittende

Hammerstad er statsviter og har skrevet bok om politiske skandaler. Han mener tyveriet i seg selv ikke er det største politiske problemet for Moxnes, men hvordan han har justert forklaringen i flere omganger.

– Det kan jo nesten kalles for politisk selvskading. Han har bidratt til å forlenge denne saken betraktelig med å hele tiden komme med nye detaljer og versjoner, sier han til NTB.

– Hadde han bare lagt alt fram på bordet fredag ettermiddag, hadde det ikke trukket ut så mye som det har.

Tror han blir sittende

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har beklaget for at han ikke har vært åpen om hva som skjedde. Han er sykmeldt fram til 18. juli.

Etter et ekstraordinært landsstyremøte mandag kveld sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen at det er unison støtte til partilederen. At VG publiserte overvåkingsvideoen av tyveriet samme kveld, forandrer ikke på saken, sier hun.

Hammerstad tror at folks forutinntatte mening styrer tolkningen av videoen.

– Men om den styrker saken, det er jeg usikker på, sier han.

Enkelte lokalpolitikere i Rødt mener at Moxnes bør gå av, men ingen sentrale i partiapparatet krever hans avgang. Hammerstad tror dermed at han kommer til å forbli partileder.

– Jeg tror at han blir sittende – hvis ikke han kommer til en konklusjon om at han er en for stor belastning for partiet i valgkampen, sier han.

Moxnes har sagt at det er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder.

Utfordring for valgkampen

Under Moxnes' ledelse har Rødt fornyet seg og blitt et innflytelsesrikt parti. Han er svært viktig for Rødt, noe som kan bli et problem i valgkampen, fremholder Hammerstad.

– Moxnes er det sterkeste kortet de har. Han er veldig populær, god i debatter og god på stand, men jeg ser for meg at de blir nødt til å tone ned bruken av ham framover.

Saken kan forstyrre det politiske budskapet til Rødt, og mange lokalpolitikere må nok svare på hva de mener om partilederen, tror skandaleeksperten.

– Det er helt utvilsomt ille for partiet. Men forskning på dette tilsier at en sånn skandale ikke har oppslutning i lang tid.

Trolig verre enn Solbergs selskap på Geilo

Hammerstad trekker fram Erna Solbergs brudd på koronareglene på Geilo i 2021 som en lignende sak. Denne saken felte ikke Solberg, men så kan hun sies å bare ha vært en passiv deltaker på selskapet som ikke overholdt koronaforskriften, ifølge Hammerstad.

– I denne saken er det utvilsomt at Moxnes er forbryteren, sier han.

Moxnes' forklaringsendring er likevel ikke like ille som tidligere Ap-politiker Saera Khans «klink løgner» i 2008, da hun ringte spåkoner for Stortingets regning, ifølge Hammerstad. Hun endte opp med å ikke stille til gjenvalg.

– Mitt tips nå, ut ifra det vi fikk høre i går om at ingen har mistillit, er at han bli sittende.

