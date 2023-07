Lager legevakt uten lege

Legevakta i Oslo sentrum er i ferd med å bli lagt ned, til fordel for den splitter nye storbylegevakta på Aker. I november skal legevakta etter planen flyttes til nybygget ved Sinsenkrysset.

Samtidig har bystyret bestemt at det fortsatt skal være et døgnåpent legevakttilbud i Oslo sentrum for det som kalles «sårbare grupper», typisk folk som sliter med rus.

Men dette legevakttilbudet er planlagt uten at det skal være lege til stede. Sentrumslegevakta skal bemannes av helsefagarbeider, sykepleier og vektere.

Det får Fagforbundet til å reagere.

– Vi er bekymret over at det ikke skal være tilstedeværende lege, sier hovedtillitsvalgt i Helseetaten Stig Berntsen.

– Bekymret

Dersom noen oppsøker sentrumslegevakta og har behov for legehjelp må de enten reise videre til Aker, eller få konsultasjon med lege via video eller telefon.

– Vi setter spørsmålstegn ved hvorvidt det er forsvarlig at det 2/3 av døgnet kun er ett helsepersonell til stede. Man vet ikke helt hva slags tilbud man igangsetter nå. Vi vet ikke hvilken tilstrømming av pasienter vi vil få. I utredningen legger man til grunn et fryktelig lavt anslag, med inntil 10 pasienter i døgnet. Vi får se om det stemmer. Men de åpner et legevakttilbud, og for meg henger det dårlig sammen med at det skal foregå uten lege til stede, sier Berntsen.

At den fullverdige storbylegevakta på Aker kun er få minutter unna, hjelper ikke, mener han.

– Av prinsipp syntes jeg ikke ett helsepersonell skal jobbe aleine på en legevakt. Det handler om at man skal ha mulighet til å områ seg med andre, men det ligger og i kortene at den ene sykepleieren ofte vil være opptatt av konsultasjon med pasienter. Da vil det ikke være noe annet helsepersonell til å ha tilsyn med andre som måtte være til stede, sier han.

Overgangstilbud

Direktør i Helseetaten, Hilde Terese Hamre, sier legevakttilbudet i sentrum skal eksistere i en overgangsperiode, fordi personer med alvorlig rusproblemer som oppholder seg i sentrum kan ha utfordringer med å ta seg opp til ny legevakt på Aker. Tilbudet skal evalueres etter 3 og 6 måneder.

– Pågangen fra denne pasientgruppen er uforutsigbar og varierende, og erfaringsmessig vil antall henvendelser være relativt lavt, sier Hamre.

Hun påpeker at folk med alvorlige rusproblemer er en gruppe som ofte har behov for tverrfaglig medisinsk bistand, noe som ivaretas best på et stort og sentralisert legevakttilbud som Oslo legevakt.

– Derfor utarbeides det tiltak for å sikre at flest mulige sårbare med tilknytning til sentrum, henvender seg til Oslo legevakt på Aker etter flytting, sier Hamre.

– Overgangstilbudet i sentrum vil være tett tilknyttet den nye legevakten på Aker og ses i sammenheng med andre lavterskeltilbud i sentrum. Vi skal ivareta pasientsikkerheten gjennom at tilstedeværende helsepersonell har akuttmedisinsk kompetanse, og kan gjennom klinisk vurdering og triageringsverktøy sørge for at de med en akutt og alvorlig helsetilstand får rett helsehjelp. Tilbudet som opprettes vil ha en tilknyttet lege som bistår i pasienthenvendelsene, legger hun til.

