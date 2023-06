Alle må bidra. Vi trenger et nytt solidaritetsalternativ

Tidligere LO-leder Yngve Hågensen hadde en unik evne til å mane sine medlemmer til kamp når det var påkrevd kombinert med motet til å fortelle folk at ingen vil tjene på å strekke strikken for langt. Dette sprang ut av den dyrekjøpte lærdom at det alltid var arbeidsfolk som først og i sterkest grad blir rammet når økonomien kommer i ulage.

Grepet var like enkelt som det var genialt: Alle måtte bidra.

Hågensens dype forståelse av dette kom til uttrykk da han deltok i å utarbeide det som fikk navnet «solidaritetsalternativet» på begynnelsen av 90-tallet. Rentene var skyhøye og arbeidsledigheten altfor stor. Gro Harlem Brundtland tok et viktig grep. Hun ba Per Kleppe lede en sysselsettingskommisjon. Med seg fikk han LOs leder, NHOs leder og representanter for de politiske partiene. Mandatet var å fremme et forslag til hvordan landet kunne bringes ut av uføret.

Grepet var like enkelt som det var genialt: Alle måtte bidra. Lønnstakerne med moderasjon, arbeidsgiverne måtte ta samfunnsansvar, ikke bare tenke på økt profitt og høyere lederlønninger. Fordi økningen i trygdeytelsene spiste opp handlingsrommet på statsbudsjettet, måtte staten sørge for å sette i verk en ambisiøs arbeidslinje. Folk måtte over fra trygd til arbeid. Innsparingene som dette skapte på trygdebudsjettene måtte brukes til å få flere i jobb.

[ Yngve Hågensen om det politiske landskapet: – Hjerte er til venstre, og blindtarmen til høyre ]

«Solidaritetsalternativet» virket. Rentene begynte å gå ned og sysselsettingen økte. Konseptet kunne ikke ha sett dagens lys uten NHOs leder Karl Glad og LO-leder Yngve Hågensens ansvarlighet, kyndig orkestrert av kommisjonens leder Per Kleppe. Hågensens formidable lederegenskaper kom til uttrykk. Det var ikke et enkelt budskap han måtte land og strand rundt for å selge. Men han gjorde det. Arbeidsfolk hadde alt å tjene på at norsk økonomi igjen kom på fote. Da måtte alle løfte i flokk, var budskapet.

Jeg skriver ikke dette kun for å hedre Yngve Hågensen. Jeg tror det er behov for et tilsvarende løft igjen. Situasjonen i dag er ikke lik den vi hadde på 90-tallet. Den er mye mer kompleks denne gangen. Men konseptet med å invitere alle til ansvarlighet er like nødvendig.

Torbjørn Jagland. (Heiko Junge/NTB)

Rentene er på vei opp, prisstigningen er for høy, kronekursen har stupt - noe som fører til at økninger i lønninger og trygder spises opp i det de blir gitt. For mange kapitalister flykter til utlandet. Alt dette skader fellesskapet. Dette må vi gjøre noe med samtidig som vi skal takle at Europa og verden kan komme til å gå inn i en resesjon som følge av krigen i Ukraina.

Hvorfor ikke sette i gang en ansvarlighetsprosess igjen?

Dessuten må vi foreta det grønne skiftet noe som vil måtte føre til avgjørelser som ikke nødvendigvis framstår som populære i første omgang. Dessuten er faren stor for at slike tiltak vil gå mest ut over de med svakest rygg. Dette er «mat» for populistiske retninger. Spenningsnivået i samfunnet kan komme til å øke, styringsproblemene kan bli større.

I en slik situasjon nytter det ikke at partiene fortsetter å overby hverandre. Vi vet av erfaring at når alle partiene har fakturert sine krav på statsbudsjettet på vegne av sine velgergrupper er det sjelden noe igjen til de som står utenfor. Vi er nødt til spørre oss selv om det ikke er noe feil ved det norske partidemokratiet når så mange faller utenfor til tross for at den norske pengebingen aldri har vært større.

[ Kommentar: Norges Bank trykker bremsen i bånn ]

Det hjelper også lite å fortsette å krangle om formuesskatten. Hvis det er slik som det hevdes at norske eiere diskrimineres i forhold til utenlandske eiere, kan man jo ikke bare fjerne formuesskatten for å bøte på problemet. Man kunne i stedet bli enige om å fjerne eller redusere den, men samtidig opprettholde inntektene til staten ved hjelp av andre skatter på en måte som også vil kunne ivareta behovet for en rettferdig fordeling. Dette vil i så fall være en vanskelig øvelse som vil kreve noe av alle.

Det samme vil gjelde hvis vi skal få til det alle er enige om, å bygge ut mer fornybar kraft. Folk og partier må da komme ned fra barrikadene.

Med et slikt bakteppe, er det da ikke behov for et nytt konsensbyggende solidaritetsalternativ?

Det er nedsatt et stort antall offentlige utvalg i det siste. Offentlige utredninger kommer på rekke og rad. Fordelen med dem er at de gir oss økt kunnskap og innsikt. Ulempen er at de har vært sammensatt av eksperter. Dermed kan de lett legges i skuffen av partiene og vi er like langt. Fordelen med sysselsettingskommisjonen på 90-tallet var at den var en blanding av ekspert og ansvarlige ledere i politikk og arbeidsliv.

Hvorfor ikke sette i gang en slik ansvarlighetsprosess igjen?

[ Norges Bank setter opp styringsrenta 0,5 prosentpoeng ]

[ Skuespiller og forfatter Ida Elise Broch: – Folk er stort sett for opptatt med seg selv ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen