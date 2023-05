Nesten 200.000 arbeidsdager gikk tapt på grunn av arbeidskonflikter i fjor

I de fem arbeidskonfliktene i fjor gikk totalt 188.230 arbeidsdager tapt, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB). Konfliktene involverte til sammen i underkant av 13.900 arbeidstakere.

Nær 179 .000 arbeidsdager gikk i fjor tapt som følge av henholdsvis lærer- og barnehagestreiken,

– Samlet sto disse to konfliktene for 95 prosent av alle tapte arbeidsdager i 2022, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

[ Utleier Jonny vil ikke øke prisen: – Jeg blir helt skremt av hvilke leieavtaler folk går med på ]