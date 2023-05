Hvert femte trafikkoffer i 2022 kjørte motorsykkel

– Selvinnsikt er avgjørende for en motorsyklist, slik at de gjør trygge valg, sier Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen i en pressemelding

21 motorsyklister døde og nærmere 130 ble hardt skadd på norske veier i fjor. Per mai i år, har fem mistet livet i motorsykkelulykker. Flest dør i ulykker som involverer utforkjøring i sving.

Året 2022 var det åtte utforkjøringsulykker med MC, sju møteulykker, en i samme kjøreretning, en påkjørt elg og fem andre ulykker som eksempelvis velt og påkjørsler.

– Vi trenger at MC- førerne selv tar grep om egne ferdigheter. Det er den raskeste veien til få ned antallet døde og hardt skadde i trafikken. Derfor vil vi slå et slag for MC-sikkerhetskurs på vei, sier Haslie.

