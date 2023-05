Vy krever svar etter at passasjerer ble sittende fast

Mandag ble 70 togpassasjerer sittende fast i Blixtunnelen på Follobanen. Toget var på vei fra Oslo S til Moss. Etter tre timer ble toget omsider trukket ut av tunnelen.

At det tok så lang tid å få toget ut, får Vy til å reagere, skriver Aftenposten.

– Man må evaluere denne hendelsen nøye og se hva som kunne vært gjort for å få ut passasjerene raskere, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

I desember førte en lignende hendelse til evaluering og sterk kritikk av Bane Nor, som er ansvarlig for infrastrukturen ved jernbanen. Jernbanetilsynet slo blant annet fast at Bane Nor mangler rutiner for redning av tog og passasjerer ved stans i tunnel.

Mandag var det altså igjen full stans i Blixtunnelen. At en strømførende kabel lå over toget var blant grunnene til at passasjerene ikke kunne reddes ut. På spørsmål fra Aftenposten om hvorfor det tok så lang tid, sier presseansvarlig i Bane Nor, Anne Kirkhusmo, at de jobber med å undersøke hendelsesforløpet.

– Det er flere fagmiljøer involvert, så det må vi komme tilbake til når vi har fått fakta på bordet og kartlagt hendelsesforløpet internt i Bane Nor, sier Kirkhusmo.

