Reiseråd advarer om Florida: – Åpenlyst fiendtlig mot svarte

NAACT er en av de eldste og mest innflytelsesrike borgerrettsorganisasjonene i USA, og forkortelsen står for «The National Association for the Advancement of Colored People». Nå utsteder organisasjonen et nytt reiseråd for personer som vil besøke Florida, med en advarsel, på bakgrunn av politikken som føres der.

– Reiserådet kommer som et direkte svar på guvernør Ron DeSantis’ aggressive forsøk på å slette svart historie og begrense mangfold, likhet og inkluderingsprogrammer i Floridas skoler, skriver NAACT i en pressemelding som kom ut i helgen.

Republikaneren Ron DeSantis er ventet å kunngjøre sitt kandidatur foran presidentvalget i 2024 veldig snart, kanskje denne uka.

Omstridt

«Florida er åpenlyst fiendtlig overfor afroamerikanere, fargede og LHBT+-personer. Før du reiser til Florida, så vær klar over at staten Florida degraderer og marginaliserer bidragene fra afroamerikanere og andre fargede folkegrupper, og utfordringene de står overfor», skriver organisasjonen.

Studenter i Miami i Florida demonstrerte i april mot det de mener er et angrep på utdanningsfrihet under Ron DeSantis. (JOE RAEDLE/AFP)

Ron DeSantis har tatt flere politiske beslutninger som har vekket sterke reaksjoner. DeSantis har gjort kampen mot det han kaller woke-ideologi til en kjernekamp som guvernør i Florida. «Woke» har utviklet seg til å bli et nedsettende begrep i noen kretser, med betydningen «politisk korrekt». Det står sentralt i det som nærmest er blitt en kulturkrig mellom de politiske leirene i USA.

Under DeSantis har Florida forbudt undervisning av den såkalte «critical race theory», som erkjenner at strukturell rasisme er en del av amerikansk historie og samfunn. DeSantis sier at denne ideen vil lære elever at «landet er råttent og at våre institusjoner er illegitime», skriver CNN, som har prøvd å få kommentarer fra DeSantis’ representanter uten å lykkes.

Men DeSantis har tidligere avfeid forslaget om et slikt reiseråd som et «stunt», ifølge Fox News.

– Det er et rent stunt. Og greit, hvis du vil kaste bort tiden på et stunt, er det greit. Men jeg kaster ikke bort tiden min på det. Jeg vil sikre meg at vi får ting gjort her, sa DeSantis i mars, ifølge Fox News.

Utfordrer til Trump

Florida-guvernør Ron DeSantis anses som den største utfordreren til Donald Trump på republikansk side foran presidentvalget i 2024. Hva han gjør i jobben som guvernør i Florida følges derfor med argusøyne.

Florida-guvernør Ron DeSantis. (GIORGIO VIERA/AFP)

Han er i full gang med å ta del i en «kulturkrig» i USA, og er også i en strid med den populære Disney World-fornøyelsesparken i Florida. Striden begynte for over ett år siden med DeSantis’ omstridte lov som av kritikere kalles «Don’t say gay», men som egentlig heter «Parental Rights in Education». Den forbyr offentlige skoler i Florida å undervise barn opp til tredje klasse i seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Aktivister demonstrerte, og forsøkte å sanke støtte i opinionen, inkludert hos næringslivet. En rekke ansatte i Disney var med på å protestere. Etter først å ha forholdt seg tause, kritiserte også ledelsen i Disney loven. Disney er Floridas største private arbeidsgiver, med rundt 80.000 ansatte, og er en mektig aktør i delstaten.

Under DeSantis har Florida også nylig blitt den siste i rekken av flere stater i USA som har forbudt eller strammet kraftig inn på retten til abort: DeSantis har signert et forbud mot abort etter seks uker.

