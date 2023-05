Farukh (37) fulgte barndomsdrømmen – bytter uniform

Etter 12 år som fengselsbetjent og ni år på barrikadene som tillitsvalgt for de ansatte i Oslo fengsel, bestemte Farukh Qureshi (37) seg for å følge barndomsdrømmen.

Nå blir han politi.

– Å være tillitsvalgt er en livsstil man lever seg inn i og bruker masse fritid på. Jeg er ikke lei av det, men man kjenner på det. Det er ingen tvil om at situasjonen Kriminalomsorgen har vært i siden forrige regjering er slitsom. Det har vært krevende perioder, sier Qureshi.

En omstilling hvor halve fengselet ble lagt ned, flere personalsaker og en varslingssak, samt en kommende periode med anleggsarbeid og nedskalering, har krevd mye av de tillitsvalgte.

[ – Ubehagelig å innse at menn satte flagget sitt på kroppsdelene våre ]

Nå eller aldri

– Nå er det slik at hvis tre styremedlemmer møtes en dag, så er omtrent all den frikjøpte tiden oppspist. Det er ikke samsvar mellom ressursene og oppgavene våre, sier Qureshi.

Han mener både arbeidsgiversida og forbundene sentralt må inn og sikre at Hovedavtalen overholdes, så det blir mulig å utøve vervet.

Å bli 35 år gammel opplevde han om et veiskille. Det var nå eller aldri. En samtale med faren og kompisene hans etterlot liten tvil: Det er bedre å søke nå enn å våkne opp som 60-åring og angre på valget man ikke tok.

Sommeren 2021 avsluttet han ei vakt i fengselet, satte seg i bilen og sjekket Samordna opptak på mobilen. Han hadde kommet inn på Politihøgskolen.

– Jeg satt og smilte for meg selv og lot det synke inn. Bare de aller nærmeste visste jeg hadde søkt. Da jeg la det ut på Facebook, kom det for mange som et sjokk.

Økonomi

Valget har kostet i kroner og øre. Tobarnsfaren har forpliktelser på hjemmebane. Hvordan skulle det fungere økonomisk å studere på heltid?

Patruljene han er med på i praksisåret gir null kroner i lønn. Det er helt ulikt fengselsskolen, der han fikk aspirantlønn for både teoristudier og praksis.

Studielånet er det eneste han kan bidra med økonomisk hjemme, praksisen er for krevende til å kunne jobbe på si’. Banken har midlertidig gått med på å gjøre lånet avdragsfritt.

Førsteåret på Politihøgskolen jobbet Qureshi fulltid i fengselet mens han leste og møtte til obligatorisk undervisning. Arbeidsgiver var god til å tilrettelegge.

[ – Jeg har sittet med folk på over 60 år som er blitt suicidale av all motgangen ]

Sjonglerer

Multitaskeren Qureshi har beholdt viktige verv som fast bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, et styreverv i Vålerenga Fotball og, inntil videre, ledervervet i Oslo fengselsfunksjonærers forening, del av Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

I praksisåret har han ett års permisjon fra fengselet, men fungerer fortsatt som tillitsvalgt. Det blir mye meldingskontakt med nestleder fram til juni, da skal han tilbake i fengselet.

– Jeg trives i kriminalomsorgen og i rollen som tillitsvalgt. Men for meg var det barndomsdrømmen som ble for sterk, jeg angrer ikke et sekund på valget jeg tok.

Det er fredag ettermiddag idet Qureshi går inn på politistasjonen og skifter til politiuniform. Det er starten på ei lang arbeidsuke, gjennom helgen helt til torsdag ettermiddag. Det er helt ubetalt, men verdien av en drøm lar seg ikke måle i kroner.

[ Trygdene økte 1. mai. Se når de blir etterbetalt ]

[ Fikk sparken for å omtale seg selv med personlige pronomen ]

---

560.000 byttet jobb i fjor

Vi skifter jobb som aldri før etter pandemien. Noen skifter jobb og bransje fordi de har lyst. Andre har ikke noe annet valg.

Noen tall fra arbeidsmarkedet:

5167 personer over 67 år fikk seg ny jobb i perioden november 2021 til november 2022.

21,7 prosent av nyansatte i fjor var innvandrere.

206.000 flere stillinger fantes på arbeidsmarkedet på slutten av 2022 enn to år før.

52 prosent av de som byttet til ny jobb i fjor var kvinner.

29.401 personer over 55 år kom seg inn på arbeidsmarkedet i fjor, det vil si at de ble ansatt uten å ha jobb fra før.

13 prosent flere arbeidstakere byttet til ny jobb i 2022 sammenliknet med 2019.

---