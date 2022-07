Hvalrossen Freya på nye eventyr i Oslo

De siste dagene har hvalrossen hatt tilhold i Frognerkilen i Oslo, hvor den har skapt stor ståhei. Tirsdag formiddag strømmer folk til i båter og til fots for å ta bilder av det kjente sjødyret.

Freya ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø tidligere i sommer, hvor hun tok seg til rette og slappet av på fremmede folk sine båter. Det har hun også gjort i Oslo, og tirsdag var havnepolitiet på plass for å spyle henne bort fra en båt. Senere ble hun igjen observert da hun slappet av på en båt i området.

Tirsdag har for øvrig VG publisert en video som viser at Freya går til angrep på en svane. Et vitne avisen har snakket med opplyser at svanen ble drept.

Også mandag var Freya til besvær for lokalbefolkningen. Ole Andreas Øren fra Christiania roklubb ville ut på rotur, men ble stoppet av Freya, som lå på flytebryggen. Han hentet fram en vannslange for å prøve å sprøyte dyret ut i sjøen, men måtte til slutt gi opp roturen sin.

