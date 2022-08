New York Times med dramatisk fortelling om hvalrossen Freya

– Det var en ny, god dag for Freya, den 600 kilo tunge hvalrossen oppkalt etter den norrøne kjærlighetsgudinnen, som var blitt en høyt elsket internasjonal feelgood-sensasjon.

Slik innledes artikkelen om avlivingen i avisa med over 9 millioner abonnenter.

Videre går journalisten Jason Horowitz inn på reaksjonene i etterkant av Fiskeridirektoratets avgjørelse: drapstruslene mot fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen, pengeinnsamling til statue av hvalrossen, og kravene om svar fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Nedslaktingen av Freya har polarisert Oslo og truer med å endre bildet av et land som forbindes med forkjærlighet for natur, store diplomatiske innsatser og Nobels fredspris – til et land som knerter en høyt elsket solbader med mafiaaktig effektivitet, skriver Horowitz.

I tillegg intervjues en rekke vitner til Freyas tokt gjennom Oslofjorden – deriblant eieren av den siste båten hvalrossen slo seg ned på.

– I det byen forsøker å fordøye likvideringen jobber (veterinær) Knut Madslien og hans kolleger med å forberede en obduksjonsrapport, skriver New York Times.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen