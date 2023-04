Lørenskog-saken: Tom Hagen har vært siktet i tre år

Av Stian Drake/NTB og Alexander Vestrum/NTB

28. april 2020 ble en dramatisk morgen for milliardæren. På vei til jobb ble Hagen pågrepet i en nøye planlagt politiaksjon etter at Nordahl Griegs vei i Lørenskog ble sperret av i begge retninger.

Hagens bil ble stående tom igjen på veien. Siden da har han vært drapssiktet. Selv nekter han for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Han har ikke gått med på noe avhør med politiet siden han ble løslatt.

Øst politidistrikt bekrefter overfor NTB at det ikke er noen endring i siktelsen.

[ Kommentar: «Jeg kan tåle å bli bedratt av hvem som helst, men ikke av en sosialdemokrat» ]

Forsvant halvannet år tidligere

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Etterforskningen av saken ble holdt hemmelig for offentligheten av frykt for konsekvensene av en offentliggjøring.

Saken ble i utgangspunktet etterforsket som en bortføringssak, men politiet gikk etter hvert bort fra denne tanken. I stedet dreide etterforskningen over i et spor der hovedhypotesen var at Hagen hadde forfalsket løsepengebrevet han hevder ble funnet i boligen, for å dekke over drapet på kona.

Netflix og dokumentarer

Høsten 2022 lanserte strømmetjenesten Netflix serien «Forsvinningen. Lørenskog 31. oktober 2018», basert på hendelsene.

Serien fikk kritikk fra Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, allerede før den hadde hatt premiere.

– Serien innebærer en voldsom belastning for min klient og hans familie. For min egen del synes jeg det i tillegg er svært betenkelig at en slik serie sendes mens saken fortsatt er under aktiv etterforskning, sa forsvareren den gang.

I tillegg er det blitt laget en rekke krimdokumentarer om saken.

[ – Det er et faktum at det blir ikke flere muligheter med alderen ]

[ Sanna Sarromaa: – Ingen er immun mot vold (+) ]